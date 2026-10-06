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Το σπάνιο μανιτάρι που εντοπίστηκε στην Κύπρο - «Σαν να αιμορραγεί» - Δείτε φωτογραφία

 06.10.2026 - 14:38
Το σπάνιο μανιτάρι που εντοπίστηκε στην Κύπρο - «Σαν να αιμορραγεί» - Δείτε φωτογραφία

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο μανιτάρι, με χαρακτηριστικές κόκκινες σταγόνες στην επιφάνειά του, εντοπίστηκε στην Κύπρο, προκαλώντας το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα του εντυπωσιάζει, καθώς οι έντονες κόκκινες σταγόνες που εμφανίζονται πάνω στο σώμα του δημιουργούν την εντύπωση ότι το μανιτάρι «αιμορραγεί».

Αν και η ακριβής ταυτοποίηση του συγκεκριμένου δείγματος δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια μόνο από μία φωτογραφία, η εμφάνισή του παραπέμπει σε είδη του γένους Hydnellum, γνωστά για την ιδιαίτερη μορφολογία τους.

Δείτε φωτογραφία που ανάρτησε πολίτης στη σελίδα «Μανιταρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook:

Μάλιστα, η Κύπρος φιλοξενεί ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος του ίδιου γένους, το Hydnellum dianthifolium, το οποίο περιγράφηκε για πρώτη φορά ως νέο για την επιστήμη το 2016. Η επιστημονική μελέτη αναφέρει ότι το είδος εντοπίζεται σε δάση τραχείας πεύκης στην Κύπρο και στη νότια Ιταλία.

Καταγραφές της μυκητολογικής έρευνας στην Κύπρο αναφέρουν μάλιστα το Hydnellum dianthifolium ως πολύ σπάνιο είδος, με νεότερη καταγραφή του στην περιοχή του Κελοκέφαλου το 2019.

Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των συγγενικών ειδών Hydnellum είναι οι κόκκινες σταγόνες που μπορεί να εμφανίζονται στην επιφάνεια των νεαρών καρποσωμάτων, ιδιαίτερα σε συνθήκες υγρασίας.

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 είδη μανιταριών, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να ξεπερνά τα 2.000.

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