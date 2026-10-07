Θρίλερ στο Τενεσί: Θα γίνει και τρίτη απόπειρα θανάτωσης της Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο εκτελέσεις;

Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, η 50χρονη έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλήσει, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την Washington Post, παραμένει ασαφές τόσο ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας της όσο και τι θα ακολουθήσει ως προς την ποινή της.

Γιατί είχε καταδικαστεί σε θάνατο

Η Πάικ είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν ήταν 18 ετών.

Ο τότε σύντροφός της Πάικ, Τάνταριλ Σιπ και μία ακόμη νεαρή, η Σαντόλα Πίτερσον είχαν οδηγήσει τη Σλέμερ σε δασική περιοχή στο Νόξβιλ, όπου τη βασάνισαν και τη σκότωσαν.

Από τους τρεις, μόνο η Πάικ αντιμετώπισε κατηγορία που μπορούσε να οδηγήσει σε θανατική ποινή. Ο Σιπ ήταν τότε 17 ετών και δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Καταδικάστηκε σε ισόβια και πλέον έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους. Η Πίτερσον κατέθεσε εναντίον των δύο και καταδικάστηκε με αναστολή.

Το 2001, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, η Πάικ καταδικάστηκε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού μετά από επίθεση σε συγκρατούμενή της.

Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Οργανώσεις κατά της θανατικής ποινής και υποστηρικτές της Πάικ είχαν ζητήσει να μετατραπεί η ποινή της, επικαλούμενοι τόσο την ηλικία της όταν διέπραξε το έγκλημα όσο και στοιχεία για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί στην παιδική της ηλικία.

Τι συνέβη κατά την εκτέλεση

Στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της, της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρων φαρμάκων με ένεση, ωστόσο η ίδια συνέχισε να αναπνέει για σχεδόν μία ώρα. Οι Αρχές διέκοψαν τελικά τη διαδικασία και άρχισαν να της παρέχουν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στον χώρο ανέφεραν ότι η Πάικ εξακολουθούσε να μιλά, να αναπνέει και να ροχαλίζει μετά τη χορήγηση των ουσιών.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι οι αρμόδιοι προσπαθούσαν επί περίπου μία ώρα να βρουν φλέβα χρησιμοποιώντας τουλάχιστον επτά βελόνες μόνο στο αριστερό της χέρι. Μετά τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου, σύμφωνα με τον ίδιο, το χέρι της άρχισε να αποκτά μωβ χρώμα.

Οι παριστάμενοι κλήθηκαν στη συνέχεια να αποχωρήσουν χωρίς να γνωρίζουν αν η Πάικ ήταν ακόμη ζωντανή.

Δύο ημέρες αργότερα, οι δικηγόροι της ανέφεραν σε δικαστικό έγγραφο ότι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της περιοχής του Νάσβιλ, όπου οι γιατροί προσπαθούσαν να απομακρύνουν την πεντοβαρβιτάλη από τον οργανισμό της.

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, όταν έφτασε στο νοσοκομείο και τα δύο χέρια της ήταν «πρησμένα, με εγκαύματα και γεμάτα φουσκάλες».

Την Τρίτη, η νομική της ομάδα ανακοίνωσε ότι η Πάικ είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον και μιλούσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει αβέβαιη και ότι αναμένεται μακρά περίοδος αποκατάστασης.

Το Death Penalty Information Center ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που επιβίωσε αφού του χορηγήθηκαν θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων στο πλαίσιο εκτέλεσης.

Τι είναι η πεντοβαρβιτάλη

Το πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης του Τενεσί προβλέπει τη χρήση πεντοβαρβιτάλης, ενός βαρβιτουρικού που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η ουσία έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για ιατρικές χρήσεις, μεταξύ άλλων για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της αϋπνίας, για επιληπτικές κρίσεις και ως προαναισθητικό πριν από χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο FDA, ωστόσο, δεν ρυθμίζει τη χρήση φαρμάκων όταν αυτά χρησιμοποιούνται για εκτελέσεις.

Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν αμφισβητήσει το πρωτόκολλο της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι μια αιματολογική διαταραχή και οι μικρές φλέβες της αύξαναν τον κίνδυνο επιπλοκών, πόνου και αιμορραγίας. Είχαν επίσης ζητήσει να εξεταστούν εναλλακτικές μέθοδοι, όπως το εκτελεστικό απόσπασμα ή ο απαγχονισμός

Από την πλευρά του, το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί είχε υποστηρίξει ότι τηρήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είχε εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο παρελθόν.

Τι ακολουθεί

Οι επιπτώσεις της αποτυχημένης εκτέλεσης στην υγεία της 50χρονης παραμένουν άγνωστες.

Η ίδια εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, παραμένει δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Οι συνήγοροί της έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Λι έχει ήδη αναστείλει όλες τις εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2026 και έχει διατάξει έρευνα για όσα συνέβησαν στην περίπτωση της Πάικ.

Η υπόθεση ακολούθησε ακόμη μία αποτυχημένη εκτέλεση τον Μάιο, εκείνη του Τόνι Καράθερς, η οποία ματαιώθηκε όταν οι αρμόδιοι δεν κατάφεραν να τοποθετήσουν δεύτερη ενδοφλέβια γραμμή. Στον Καράθερς δόθηκε αναστολή ενός έτους.

Οι δικηγόροι της Πάικ υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία δεν τηρήθηκε το γραπτό πρωτόκολλο του Τενεσί και ότι υπήρξε αμέλεια ως προς βασικές ιατρικές πρακτικές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στα δικαστικά έγγραφα, η ομάδα εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οι βελόνες δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά στις φλέβες και ότι μέρος ή και το σύνολο της πεντοβαρβιτάλης ενδέχεται να διοχετευόταν στους ιστούς του σώματός της αντί απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.

Οργανώσεις που αντιτίθενται στη θανατική ποινή ζητούν πλέον να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διαταχθεί για την αποτυχημένη εκτέλεση.

Πηγή: protothema.gr