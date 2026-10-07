ΠτΔ στο MED9: Στόχος της Κύπρου να συνδράμει ως αξιόπιστος εταίρος στην περιοχή

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί στην πράξη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στη μεσογειακή διάσταση της ατζέντας της ΕΕ.

Αρχικά, ευχαρίστησε τους ηγέτες για «τη συνεχή υποστήριξή τους στις προσπάθειές μας να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα, όπως τονίστηκε για άλλη μια φορά σήμερα στην Κοινή Δήλωση που μόλις υιοθετήσαμε».

Η Κύπρος, είπε, ως κράτος μέλος της ΕΕ που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου, πιστεύει και είναι η αρχή της εξωτερικής της πολιτικής ότι οι σημερινές πολλαπλές προκλήσεις απαιτούν συνεργασίες.

Λέγοντας ότι η Κύπρος έχει την ευλογία να βρίσκεται γεωγραφικά στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, είπε ότι "αξιοποιούμε τη θέση μας, χτίζοντας τις δυνατότητές μας γύρω από τον στόχο να συμβάλουμε ως σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής".

Ένα τέτοιο παράδειγμα, είπε, «είναι η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, για την οποία έχουμε αμέσως προτείνει τον Θαλάσσιο Ανθρωπιστικό Διάδρομο Αμάλθεια, τη μόνη διαδρομή από κράτος μέλος της ΕΕ, συμπληρωματική των χερσαίων και αεροπορικών διαδρόμων».

Εξήγησε ότι μέσω αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 37 χιλιάδες τόνοι βοήθειας έχουν φτάσει στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Αμάλθεια μπορεί επίσης να υποστηρίξει την ανάκαμψη στη Γάζα, επεσήμανε.

Ένα άλλο παράδειγμα, ανέφερε ο Πρόεδρος, είναι η απομάκρυνση Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή σε περιόδους κρίσης.

«Είμαστε περήφανοι που έχουμε απομακρύνει αρκετές χιλιάδες πολίτες από 70 διαφορετικές χώρες, τα τελευταία τρία χρόνια», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η δέσμευσή μας, πρόσθεσε, στην περιφερειακή εμπλοκή φαίνεται και μέσω τουΤο Κυπριακό Κέντρο για την Ασφάλεια Ξηράς, Ανοιχτής Θάλασσας και Λιμένων, γνωστό διεθνώς ως CYCLOPS.

Εξήγησε ότι δημιουργήθηκε από κοινού με τις ΗΠΑ το 2022 και έχει ήδη παράσχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε χιλιάδες αξιωματούχους από σχεδόν 60 χώρες, από την Ευρώπη και την περιοχή.

«Μια άλλη πρόκληση, που ξεπερνά τα σύνορα, είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα την περιοχή της Μεσογείου», είπε, προσθέτοντας ότι «έχουμε προτείνει την Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή Ανατολικής Μεσογείου - Μέσης Ανατολής, η οποία φέρνει κοντά χώρες της περιοχής μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ικανότητα για ανθεκτικότητα, προσαρμογή και μετριασμό».

Σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα παραδείγματα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη ίδρυση στην Κύπρο του Περιφερειακού Σταθμού Αεροπυρόσβευσης που φέρνει κοντά χώρες της περιοχής, μια προσπάθεια που έγινε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στη μεσογειακή διάσταση της ατζέντας της ΕΕ στην πράξη.

«Ο πρώτος και καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δοθεί αυτή η ενισχυμένη προβολή της ΕΕ στη Μεσόγειο στο επόμενο ΠΔΠ. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση σε θέματα όπως η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων, η ανθεκτικότητα στο κλίμα και η συνδεσιμότητα», τόνισε.

Και αυτό είναι επίσης το μέσο για να μετατραπεί το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο σε συγκεκριμένα έργα που συνδέουν την ΕΕ με την περιοχή, πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι συνυπέγραψε την επιστολή των "Φίλων της Συνοχής", λέγοντας ότι υποστηρίζουμε τις νέες προτεραιότητες όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια, όχι εις βάρος της συνοχής και της κοινής γεωργικής πολιτικής».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών του.

«Για τη χώρα μου, για την Κύπρο, αυτό σημαίνει αναγνώριση των ειδικών περιορισμών που συνδέονται με τη γεωγραφική μας θέση, τον αποκλεισμό από τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, την απουσία κρίσιμων βιομηχανικών τομέων και τη θέση μας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ», κατέληξε.