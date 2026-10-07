Κίνημα Οικολόγων για έκθεση Ελεγκτικής: Επιβεβαιώνει τις σοβαρές παραβιάσεις στον Ακάμα

Παράλληλα, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Κινήματος, εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες νομικά δεσμευτικοί περιβαλλοντικοί όροι δεν ενσωματώθηκαν επαρκώς στα κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων.

Στην ανακοίνωσή του το Κίνημα χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ανησυχητική τη διαπίστωση ότι, από τους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των έργων, οι 17 δεν είχαν ακόμη εκπληρωθεί πλήρως ενώ, σε δύο περιπτώσεις υπερεκσκαφών, η περιβαλλοντική ζημιά δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί. Σημειώνει επίσης την σπατάλη δημόσιων πόρων.

Τα ευρήματα δεν περιορίζονται σε διοικητικές ή τεχνικές αστοχίες, σημειώνει το Κίνημα Οικολόγων, παραπέμποντας στην καταγραφή παραβιάσεων νομικών δεσμευτικών περιβαλλοντικών όρων, αποκλίσεων από τα εγκεκριμένα σχέδια, ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καθώς και αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να εντοπίσουν εγκαίρως τις παραβάσεις και να λάβουν τα αναγκαία προληπτικά/διορθωτικά μέτρα. Θεωρεί τέλος ιδιαίτερης βαρύτητας το γεγονός ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται να διαβιβάσει την Έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να κριθεί κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνησης ενδεχόμενης διάπραξης αδικημάτων.