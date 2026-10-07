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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακάμας: Έβαλαν αγωγό και καλώδιο και τώρα θα τα ξηλώσουν - Τι αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής

 07.10.2026 - 09:00
Ακάμας: Έβαλαν αγωγό και καλώδιο και τώρα θα τα ξηλώσουν - Τι αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής

Σημαντικές αδυναμίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 28/2026.

Η Έκθεση καταγράφει προβλήματα στην περιβαλλοντική αξιολόγηση, αποκλίσεις από τους περιβαλλοντικούς όρους και καθυστερημένες παρεμβάσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα περιβαλλοντική επιβάρυνση, αναστολές εργασιών, τροποποιήσεις και πρόσθετο κόστος. 

Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Ακάμα πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την προστατευόμενη περιοχή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι, βάσει πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι στόχοι αυτοί αποτελούν προϋπόθεση για έγκυρη δέουσα εκτίμηση.

 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι ήταν ασαφείς, ενώ δεν εντοπίστηκε τεκμηρίωση ότι τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια ελέγχθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή πριν από την έναρξη των εργασιών.

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την έκθεση.

Αγωγός και καλώδιο θα αφαιρεθούν

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υδροδότησης των κόμβων υποδομών. Η επιλογή για τοποθέτηση αγωγού και καλωδίου δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η αφαίρεσή τους. Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει λόγο για σπατάλη δημοσίου χρήματος και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης με διαπλατύνσεις δρόμων, οι οποίες αύξησαν την έκταση των επεμβάσεων, καθώς και με τους τοίχους αντιστήριξης. Η εκ των υστέρων εμπλοκή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης οδήγησε ακόμη και σε κατεδάφιση ήδη κατασκευασμένων τοίχων και κατασκευή νέων σε διαφορετικά σημεία.

Σημειώνεται επίσης ότι τον Μάρτιο του 2024 εκδόθηκε Συμπληρωματική Έκθεση ΕΟΑ με 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους όρους, γεγονός που, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, καταδεικνύει ότι σειρά περιβαλλοντικά ουσιωδών ζητημάτων χρειάστηκε να επανεξεταστεί μετά την έναρξη των εργασιών.

Συνολικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι σημαντικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν εκ των υστέρων, όταν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί επεμβάσεις, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, πρόσθετα μέτρα, αποκαταστάσεις και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

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