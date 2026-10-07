«Ο Καρβέλας έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, δεν υπάρχει άλλη αξίωση οικονομικής φύσης» - Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση του συνθέτη

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ
Το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο δεν ηρεμεί, αλλά φαίνεται να ανοίγει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα μέτωπα. Την ώρα που στον Δημοκρατικό Συναγερμό επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθεί η εικόνα της κομματικής ενότητας- κάτι που δεν φαίνεται να είναι εφικτό- η υπόθεση του περιβόητου «μυστικού δείπνου» αποκτά πλέον θεσμική συνέχεια, ενώ στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ η αντιπαράθεση για την επιλογή του υποψηφίου των Προεδρικών του 2028, παίρνει όλο και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά.