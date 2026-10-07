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«Ο Καρβέλας έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, δεν υπάρχει άλλη αξίωση οικονομικής φύσης» - Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση του συνθέτη