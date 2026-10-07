Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε 47χρονη στη Κύπρο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Εισφορές για το μικρό παιδί της - Δείτε φωτογραφία

Το τελευταίο αντίο θα της πουν οικογένεια, συγγενείς και φίλοι την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη Λεμεσό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:30, με την οικογένεια να καλεί όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν και να την αποχαιρετήσουν.

Εισφορές για το παιδί της

Αντί άλλης προσφοράς, κατά την κηδεία θα γίνονται εισφορές για τη στήριξη του μικρού παιδιού της εκλιπούσας.