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ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ελλάδα: Πυροβόλησαν σκύλο στη μουσούδα και περιφέρεται αιμόφυρτος

 07.10.2026 - 08:38
Φρίκη στην Ελλάδα: Πυροβόλησαν σκύλο στη μουσούδα και περιφέρεται αιμόφυρτος

Προβληματισμό προκαλεί στην Αρετή του Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης η υπόθεση σοβαρού τραυματισμού σκύλου, ο οποίος πυροβολήθηκε στην μουσούδα και εντοπίστηκε σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση.

Το ζώο περιφέρεται βαριά τραυματισμένο, με την μουσούδα γεμάτη αίματα και πολίτης που αντιλήφθηκε το περιστατικό απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα ενώ παράλληλα με πρωτοβουλία της Άντας Παναγιωτοπούλου, προέδρου της Φιλοζωικής Λεχαινών «Rea & Friends», κλήθηκε το 100 και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛΑΣ και ενημερώθηκε ο δήμαρχος Ανδραβίδας–Κυλλήνης και ο πρόεδρος της κοινότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι αγνοείται ένα ακόμη αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο συνήθιζε να βρίσκεται μαζί με το τραυματισμένο ζώο στην ίδια περιοχή.

Η κυρία Παναγοπούλου στην τελευταία της ανάρτηση ενημερώνει πως το ζωάκι δεν έχει εντοπιστεί και η ίδια κατέθεσε στην ΕΛΑΣ ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το τραγικό περιστατικό να δώσει πληροφορίες.

Πηγή: protothema.gr

 

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