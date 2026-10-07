Πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε στον τάφο του, το μοναχικό ράσο που φορούσε ο τραγουδιστής

Ιερέας που είχε υπάρξει πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφτηκε διακριτικά και μακρυά από τις κάμερες τον τάφο του και άφησε το μοναχικό ράσο που φορούσε ο τραγουδιστής, όταν υπηρετούσε συχνά ως νεοκόρος και ιεροψάλτης σε ιερούς ναούς.

Ο ιερέας άφησε το μαύρο ράσο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη ως μια συμβολική κίνηση και απόδειξη της βαθειάς πίστης του αδικοχομένου τραγουδιστή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΟΡΕΝ, αυτό ήταν το ράσο που ο ίδιος ο τραγουδιστής επιθυμούσε να βρίσκεται μαζί του στην τελευταία του κατοικία. Ο πνευματικός του φέρεται να εκπλήρωσε αυτή την επιθυμία, αφήνοντας το ράσο πάνω στον τάφο του.

Όπως αποκάλυψε ο συγκεκριμένος ιερέας στο κανάλι, βαθιά επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν κάποια στιγμή, στη συνέχεια της ζωής του, ήταν να χειροτονηθεί μοναχός.

Πηγή: iefimerida.gr