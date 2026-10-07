Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρικτή δολοφονία 19χρονης στην Αγγλία: Τη στραγγάλισε ο πατριός της, «είχε σεξουαλική εμμονή μαζί της» είπαν στο δικαστήριο
ΔΙΕΘΝΗ

Φρικτή δολοφονία 19χρονης στην Αγγλία: Τη στραγγάλισε ο πατριός της, «είχε σεξουαλική εμμονή μαζί της» είπαν στο δικαστήριο

 07.10.2026 - 09:08
Φρικτή δολοφονία 19χρονης στην Αγγλία: Τη στραγγάλισε ο πατριός της, «είχε σεξουαλική εμμονή μαζί της» είπαν στο δικαστήριο

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε την Τρίτη η άγρια δολοφονία της 19χρονης Κάρλα Γκεοργκέσκου από τα χέρια του πατριού της τον περασμένο Φεβρουάριο σε πανεπιστημιούπολη στην Αγγλία.

Το πτώμα της Κάρλα εντοπίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 20ων γενεθλίων της, σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου του Lancashire.

Ως δράστης συνελήφθη ο 32χρονος πατριός της Νέιθαν Όουενς, ο οποίος κατηγορείται ότι τη στραγγάλισε καθώς, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, είχε αναπτύξει μια «επικίνδυνη σεξουαλική εμμονή» για τη θετή του κόρη.

Στο δικαστήριο περιγράφηκε ότι ο Όουενς έφυγε το προηγούμενο βράδυ από το σπίτι του , πιθανώς παρακινούμενος από «σεξουαλική ζήλια», αφού έμαθε ότι η Κάρλα επρόκειτο να συναντήσει έναν άνδρα με τον οποίο είχε αναπτύξει ρομαντική σχέση μέσω διαδικτύου.

Όπως ειπώθηκε ο Όουενς απέκτησε «σεξουαλική εμμονή» με την Κάρλα μετά τον γάμο του με τη μητέρα της, Τζανίνα, με την οποία είχε μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν η άτυχη κοπέλα ήταν 12 ετών, αφού η μητέρα της είχε χωρίσει από τον σύζυγο και πατέρα της κόρης της.

Υπάλληλοι του πανεπιστημίου περιέγραψαν ότι η 19χρονη βρέθηκε πεσμένη πάνω στην πόρτα μιας ντουλάπας, σχεδόν σε καθιστή θέση, με τραύματα στο πρόσωπο και μια δερμάτινη ζώνη «σφιχτά δεμένη» γύρω από τον λαιμό της.

«Ο θάνατός της ήταν η κατάληξη, το τελικό σημείο, εβδομάδων, μηνών και πιθανώς χρόνων μιας μονόπλευρης σεξουαλικής εμμονής. »Ήταν εκείνος που είχε τη σεξουαλική εμμονή με την Κάρλα και ήταν εκείνος, ο Νέιθαν Όουενς, που σκότωσε την Κάρλα» είπε ο εισαγγελέας.

Η έρευνα που αποκάλυψε το έγκλημα

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της θετής του κόρης για να πάρει το πορτοφόλι της μητέρας της, το οποίο υποτίθεται ότι είχε ξεχάσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή της, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Αν και η αρχική εντύπωση έκανε λόγο για αυτοκτονία καθώς η ζώνη ήταν γύρω από τον λαιμό της νεαρής κοπέλας ήταν δεμένη στο χερούλι της ντουλάπας, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξαν ότι «υπήρχαν περισσότερα» και ότι το κεφάλι της Κάρλα βρισκόταν σε διαφορετική θέση από εκείνη στην οποία βρίσκονται συνήθως άνθρωποι που αυτοκτονούν. Η νεκροψία αποκάλυψε επίσης ότι η 19χρονη είχε δεχθεί δύο ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, τραύματα στο μάγουλο που προκλήθηκαν από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και κοψίματα και μώλωπες στο στόμα και τη μύτη. Παράλληλα τα χέρια της ήταν γεμάτα αίματα, δείγμα ότι είχε προσπαθήσει να προστατευτεί από χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ είχε υποστεί και σεξουαλικά τραύματα.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Όουενς είχε ξεφορτωθεί αντικείμενα —μεταξύ άλλων ρούχα με κηλίδες αίματος, σεξουαλικά βοηθήματα και τα κλινοσκεπάσματα της Κάρλα — σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Τα σοκαριστικά ευρήματα

Όταν ο κατηγορούμενος συνελήφθη από την αστυνομία, αρνήθηκε «για λίγο» ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατό της, αλλά, όπως άκουσαν οι ένορκοι, δεν είπε τίποτε περισσότερο.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι κατά τους μήνες και τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της 19χρονης είχε συγκεντρώσει υλικό για εκείνη καθώς φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες της χωρίς να το γνωρίζει, εστιάζοντας στα οπίσθιά της, στο πλαίσιο ενός «κλιμακούμενου μοτίβου» της «σεξουαλικής του έλξης» προς εκείνη. Η κατηγορούσα αρχή πρόσθεσε ότι βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να κάνει σεξ με τις κούκλες και τα παιχνίδια της θετής του κόρης, ένα από τα οποία ήταν ένα σε φυσικό μέγεθος «ομοίωμα» που είχε ντύσει με το νυχτικό της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε 47χρονη στη Κύπρο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Εισφορές για το μικρό παιδί της - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Η στιγμή του σοβαρού τροχαίου στην Ανάβαση Αγρινίου - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός
Φρίκη με γάτο στην Πάφο: Βίντεο «πρόδωσε» όχημα μετά τη θανάτωση – Τον εντόπισαν νεκρό με 13 σφαιρίδια – Τρεις νεαροί στο επίκεντρο των ερευνών
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων
Τζόκερ: Βρέθηκαν τρεις τυχεροί στην Κύπρο και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Μπορείτε να επισκεφθείτε το παιδί σας στο Δημοτικό; Ο κανόνας που ίσως δεν γνωρίζουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε στον τάφο του, το μοναχικό ράσο που φορούσε ο τραγουδιστής

 07.10.2026 - 09:02
Επόμενο άρθρο

Βενετία ή Λευκωσία: Ποτάμια οι δρόμοι μετά τη χθεσινή βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

 07.10.2026 - 09:08
Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο δεν ηρεμεί, αλλά φαίνεται να ανοίγει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα μέτωπα. Την ώρα που στον Δημοκρατικό Συναγερμό επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθεί η εικόνα της κομματικής ενότητας- κάτι που δεν φαίνεται να είναι εφικτό- η υπόθεση του περιβόητου «μυστικού δείπνου» αποκτά πλέον θεσμική συνέχεια, ενώ στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ η αντιπαράθεση για την επιλογή του υποψηφίου των Προεδρικών του 2028, παίρνει όλο και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

  •  07.10.2026 - 06:22
Ακάμας: Έβαλαν αγωγό και καλώδιο και τώρα θα τα ξηλώσουν - Τι αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής

Ακάμας: Έβαλαν αγωγό και καλώδιο και τώρα θα τα ξηλώσουν - Τι αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής

  •  07.10.2026 - 09:00
«Βροχή» τα παράπονα από καταναλωτές - Ποια ζητήματα τους «καίνε» και τι τους ανησυχεί περισσότερο

«Βροχή» τα παράπονα από καταναλωτές - Ποια ζητήματα τους «καίνε» και τι τους ανησυχεί περισσότερο

  •  07.10.2026 - 06:25
Μπορείτε να επισκεφθείτε το παιδί σας στο Δημοτικό; Ο κανόνας που ίσως δεν γνωρίζουν οι γονείς

Μπορείτε να επισκεφθείτε το παιδί σας στο Δημοτικό; Ο κανόνας που ίσως δεν γνωρίζουν οι γονείς

  •  07.10.2026 - 06:24
Φρίκη με γάτο στην Πάφο: Βίντεο «πρόδωσε» όχημα μετά τη θανάτωση – Τον εντόπισαν νεκρό με 13 σφαιρίδια – Τρεις νεαροί στο επίκεντρο των ερευνών

Φρίκη με γάτο στην Πάφο: Βίντεο «πρόδωσε» όχημα μετά τη θανάτωση – Τον εντόπισαν νεκρό με 13 σφαιρίδια – Τρεις νεαροί στο επίκεντρο των ερευνών

  •  07.10.2026 - 08:31
Σοκ στη Λάρνακα: Δέκα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν σε 49χρονο διανομέα

Σοκ στη Λάρνακα: Δέκα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν σε 49χρονο διανομέα

  •  07.10.2026 - 07:52
Η απάντηση της Βίσση στον Καρβέλα: «Απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει - Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή»

Η απάντηση της Βίσση στον Καρβέλα: «Απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει - Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή»

  •  07.10.2026 - 08:04
Βενετία ή Λευκωσία: Ποτάμια οι δρόμοι μετά τη χθεσινή βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

Βενετία ή Λευκωσία: Ποτάμια οι δρόμοι μετά τη χθεσινή βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

  •  07.10.2026 - 09:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα