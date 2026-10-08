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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: «Δεν δέχθηκα καμία πίεση» - Το μήνυμα της Αννίτας μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς της

 08.10.2026 - 17:31
VIDEO: «Δεν δέχθηκα καμία πίεση» - Το μήνυμα της Αννίτας μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς της

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά την απόφαση της Προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει την πρόθεσή της να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις εκλογές του 2028.

Η απόφαση έγινε γνωστή μετά τη δίωρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πινδάρου, με τη συμμετοχή της Αννίτας Δημητρίου, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ βρίσκεται πάνω από τα πρόσωπα.

«Προέχει για εμένα η ενότητα»

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με μέλη και στελέχη του κόμματος, καταγράφοντας, όπως είπε, την έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός νέου εσωτερικού διχασμού.

Όπως ανέφερε, μέσα από τις επαφές της διαπίστωσε ότι υπάρχει έντονη αγωνία στον κόσμο του ΔΗΣΥ να μην επαναληφθούν φαινόμενα εσωτερικής αντιπαράθεσης, τα οποία, κατά την ίδια, θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για την παράταξη όσο και για τον τόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι αισθάνθηκε πως αποτελεί προσωπική της ευθύνη να συμβάλει στην αποτροπή ενός νέου διχασμού, επιλέγοντας να μην προχωρήσει η ίδια στη διεκδίκηση του χρίσματος.

«Προέχει για εμένα η ενότητα», ήταν το μήνυμα που έστειλε, υποδεικνύοντας πως η απόφασή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να διαφυλαχθεί η συνοχή του κόμματος.

«Δεν δέχθηκα καμία πίεση»

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η απόφασή της ήταν προσωπική και λήφθηκε χωρίς οποιαδήποτε πίεση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστεί η ενότητα της παράταξης ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Η ίδια τόνισε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την ανησυχία που εκφράζεται από τη βάση του κόμματος, έκρινε πως η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η ενδεδειγμένη.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με καθαρότητα και ειλικρίνεια, όπως, όπως ανέφερε, έχει πράξει μέχρι σήμερα.

Στο επίκεντρο Αβέρωφ και Παμπορίδης

Με την Αννίτα Δημητρίου να αποσύρεται από τη διεκδίκηση του χρίσματος, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη.

Οι δύο εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας για την προεδρική υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής εάν θα οδηγηθούν τελικά σε εσωκομματική αναμέτρηση για το χρίσμα.

Μετά τις δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου, τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης ανέφεραν ότι θα τοποθετηθούν μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται, ως εκ τούτου, να είναι καθοριστικές για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό στον ΔΗΣΥ και εάν θα προκύψει τελικά διαδικασία εσωκομματικής εκλογής για το 2028.

ΠΗΓΗ: Politis.com.cy

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Στην πολιτική, πέρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις διακηρύξεις περί ενότητας, υπάρχει πάντοτε και η αριθμητική. Και στον Δημοκρατικό Συναγερμό φαίνεται πως οι πρωταγωνιστές μέτρησαν τα κουκιά τους, προτού η Αννίτα Δημητρίου ανακοινώσει την απόφασή της να αποσυρθεί από την κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του 2028.

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