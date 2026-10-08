Στο Προεδρικό οι εκπαιδευτικοί - Επιμένουν στην κινητοποίηση για το σύστημα διορισμών

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι η αυριανή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά την επικαιροποιημένη πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ υποστηρίζουν ότι η νέα πρόταση δεν αφήνει περιθώριο για ακύρωση της κινητοποίησης, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν απαντά ουσιαστικά στις ανησυχίες χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Ζητούν λύση για την εργασιακή προοπτική

Οι οργανώσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους σε μια λύση που, όπως υποστηρίζουν, δεν διασφαλίζει την εργασιακή προοπτική των εκπαιδευτικών και δεν αντιμετωπίζει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί από το υφιστάμενο σύστημα.

Παράλληλα, χαρακτηρίζουν μη ικανοποιητική την πρόταση για δημιουργία «κλειστού μητρώου», υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκτακτους διορισμούς χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης.

Κατά τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, μια τέτοια εξέλιξη θα διαιώνιζε την εργασιακή ανασφάλεια για σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών.

ΥΠΑΝ: «Δεν υπάρχει αδιέξοδο»

Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε χθες ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Η Υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση του Υπουργείου δίκαιη και ισορροπημένη, σημειώνοντας ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία όσο και όσους έχουν ήδη περάσει την εξέταση.

Το ζήτημα του νέου συστήματος διορισμών παραμένει, ως εκ τούτου, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων, με τις δύο πλευρές να διατηρούν διαφορετικές θέσεις ως προς το κατά πόσο η επικαιροποιημένη πρόταση μπορεί να δώσει οριστική λύση στις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί.