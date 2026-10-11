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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές ενέργειες ανέτρεψαν το σκηνικό - Προσκεκλημένος στην Τουρκία για τη COP31 ο ΠτΔ

 11.10.2026 - 12:22
Διπλωματικές ενέργειες ανέτρεψαν το σκηνικό - Προσκεκλημένος στην Τουρκία για τη COP31 ο ΠτΔ

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραλάβει επιστολή πρόσκλησης για συμμετοχή στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), δήλωσε στο ΚΥΠΕ κυβερνητική πηγή, ερωτηθείσα για το θέμα με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή της Κυριακής", σύμφωνα με το οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχείρησε να αποκλείσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, από τη Διάσκεψη που θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας τον Νοέμβριο.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η αποστολή της επιστολής πρόσκλησης καταγράφεται έπειτα από συστηματικές και συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ουσιαστική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθεσε πως ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η σαφής και συντονισμένη πίεση που ασκήθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στις μέχρι στιγμής εξελίξεις.

Υπογράμμισε, παράλληλα, πως η ευρωπαϊκή στήριξη υπήρξε έμπρακτη, με σταθερή την κοινή θέση ότι η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους της ΕΕ σε διεθνείς διαδικασίες δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση ή να υπόκειται σε μονομερείς περιορισμούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινή" ο Ερντογάν έστειλε προσωπικές επιστολές προσκαλώντας στη συνάντηση των ηγετών της Διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Νοεμβρίου τους αρχηγούς Κυβερνήσεων 26 κρατών μελών της ΕΕ, επιχειρώντας να αποκλείσει με αυτό τον τρόπο την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρό της. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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