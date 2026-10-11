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ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητο σε ουζερί στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο

 11.10.2026 - 12:49
Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητο σε ουζερί στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Άγιο είχαν οι θαμώνες ενός ουζερί στη Θεσσαλονίκη μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύοσμο, όταν αυτοκίνητο «μπούκαρε» στο μαγαζί, τραυματίζοντας 3 άτομα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, με εμπλεκόμενο έναν 45χρονο αλλοδαπό, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του ακόμα γεμάτου πελάτες ουζερί, τραυματίζοντας 3 θαμώνες και προκαλώντας παράλληλα υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και οδηγούσε υπό την επήρειά του. Μάλιστα φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Ακολούθησε η σύλληψή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

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