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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας: Τριήμερο με βροχές και καταιγίδες προ των πυλών - Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο

 11.10.2026 - 15:40
Έρχεται ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας: Τριήμερο με βροχές και καταιγίδες προ των πυλών - Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο

Σύστημα που αναμένεται να φέρει σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο από τα δυτικά την Τετάρτη το απόγευμα, σύμφωνα με όσα ανέφερε λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας στο ΚΥΠΕ.

Τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, ενώ ακριβέστερη εικόνα για την πορεία του συστήματος αναμένεται να υπάρχει τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα φαίνεται να σχηματίζεται από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και να κινείται από το Ιόνιο προς την ηπειρωτική Ελλάδα και εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί ακολούθως προς το νότιο Αιγαίο, προσεγγίζοντας τελικά την Κύπρο. Σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο για μεγάλο όγκο βροχής και πλημμύρες, ο αρμόδιος λειτουργός απάντησε ότι οι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν τέτοια φαινόμενα.

Μέχρι την Τετάρτη αναμένονται μόνο σποραδικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό και στα βόρεια. Την Τετάρτη το απόγευμα το σύστημα που φέρνει βροχές αναμένεται να επηρεάσει αρχικά τα δυτικά και ακολούθως θα κινηθεί στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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