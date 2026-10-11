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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται περίπου 3.000 ζώα σε πέντε μονάδες - «Δεν πρόκειται για νέα περιστατικά» - Γιατί δεν δηλώθηκαν το καλοκαίρι

 11.10.2026 - 16:30
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται περίπου 3.000 ζώα σε πέντε μονάδες - «Δεν πρόκειται για νέα περιστατικά» - Γιατί δεν δηλώθηκαν το καλοκαίρι

Στην επίσημη καταγραφή περίπου 3.000 κρουσμάτων αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκαν το καλοκαίρι σε πέντε κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Αυγόρου, Δρομολαξιάς, Αλεθρικού, Αραδίππου και Πεντακώμου προχωρούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Κυριακή ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, σημειώνοντας πως η θανάτωση των ζώων αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στους οποίους ανήκουν αυτά τα ζώα, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα που εφαρμόστηκαν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. «Θα αποζημιωθούν για τα ζώα, για το γάλα, αν επαναδραστηριοποιηθούν θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της επαναδραστηριοποίησής τους, καθώς και για τυχόν απώλειες. Θα συμπεριληφθούν στην ομάδα των πληγέντων κτηνοτρόφων», είπε.

Όπως εξήγησε ο κ. Πίπης, τα περιστατικά αυτά είχαν εντοπιστεί το καλοκαίρι, ωστόσο δεν δηλώθηκαν τότε επισήμως, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιδίωξαν να διευκρινίσουν το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν πρόκειται για νέα περιστατικά», είπε, εξηγώντας ότι οι επιφυλάξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αφορούσαν τις επιδημιολογικές συνθήκες, τον εμβολιασμό και τη χωροθέτηση των εκτροφών σε σχέση με τα αρχικά περιστατικά, καθώς και τις νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίσημη δήλωση ενός κρούσματος.

«Δεν προχωρήσαμε τότε στην επίσημη καταγραφή τους, καθώς θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευκρινίσουμε κατά πόσον, βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών, έπρεπε να δηλωθούν ως κρούσματα», ανέφερε ο κ. Πίπης.

Πρόσθεσε δε ότι τα περιστατικά θα δηλωθούν με βάση την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίστηκαν, ενώ η θανάτωση των ζώων αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, οι ιδιοκτήτες των πέντε κτηνοτροφικών μονάδων θα κληθούν στο Υπουργείο Γεωργίας το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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