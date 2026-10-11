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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Στην Αίγινα το τελευταίο αντίο στην 24χρονη Φιόρη, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο Γιάννη

 11.10.2026 - 17:53
Τραγωδία στη Θηβών: Στην Αίγινα το τελευταίο αντίο στην 24χρονη Φιόρη, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο Γιάννη

Σπαράζει η Αίγινα για τη Φιορή της και πενθούν οι Φούρνοι Κορσεών για το δικό τους παιδί, τον Γιάννη. Δύο νέοι άνθρωποι, μόλις 24 και 28 ετών, έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και μια ολόκληρη κοινωνία να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το αδιανόητο.

Σήμερα, η Αίγινα αποχαιρέτησε την 24χρονη Φιορή, στον τόπο καταγωγής της, στη Μητρόπολη του νησιού. Εκεί όπου η θλίψη έγινε βουβός πόνος, τα δάκρυα δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν και οι καρδιές όλων ράγισαν μπροστά στον πρόωρο αποχωρισμό. Άνθρωποι που την αγάπησαν βρέθηκαν κοντά της για το τελευταίο «αντίο» αδυνατώντας να πιστέψουν πως ένα τόσο νέο κορίτσι δεν θα βρίσκεται πια ανάμεσά τους.

Τραγωδία στη Θηβών: Στην Αίγινα το τελευταίο αντίο στην 24χρονη Φιόρη, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο ΓιάννηΗ 24χρονη Φιορή

Την ίδια ώρα, μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο Γιάννη, ο οποίος ήταν τρίτος μηχανικός στα πλοία του εμπορικού ναυτικού.

Η τραγωδία στη Θηβών έκοψε βίαια το νήμα της ζωής δύο νέων ανθρώπων, που είχαν μπροστά τους όνειρα, σχέδια και μια ολόκληρη ζωή να ζήσουν. Δύο οικογένειες που βιώνουν τον πιο σκληρό εφιάλτη και μια απώλεια που αφήνει πίσω της ένα κενό που δεν μετριέται με λόγια.

Τραγωδία στη Θηβών: Στην Αίγινα το τελευταίο αντίο στην 24χρονη Φιόρη, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο ΓιάννηΟ 28χρονος Γιάννης

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο

Μέσα σε λίγα λεπτά, δύο νέες ζωές κόπηκαν βίαια στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους. Η 24χρονη κοπέλα, που επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με έναν 28χρονο, έχασε τη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/10), όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της στη λεωφόρο Θηβών, στου Ρέντη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν βαρύτατα.

Ο 28χρονος και η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η τραγωδία του 2019

Για την οικογένεια της 24χρονης, ο πόνος γίνεται ακόμη πιο δυσβάσταχτος, καθώς η μοίρα είχε επιφυλάξει μια παρόμοια τραγωδία και στο παρελθόν. Το 2019, ο ξάδελφός της είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω του μια πληγή που τώρα ανοίγει ξανά, με τον πιο σκληρό τρόπο.

Ο 18χρονος Χρήστος, ξάδερφος της 24χρονης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα επί της Επαρχιακής Οδού Αίγινας – Πέρδικας, στο ύψος του Μαραθώνα στις 24 Μαρτίου 2019. Ο Χρήστος ήταν συνοδηγός στη μοτοσικλέτα εξετράπη και ανετράπη στην κοίτη ενός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο νέων.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο εισαγγελέας, για την οποία ορίστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, το τροχαίο σημειώθηκε, όταν τους έκλεισε τον δρόμο απορριμματοφόρο του Δήμου Αίγινας που είχε παρανόμως περάσει στο αντίθετο ρεύμα για την αποκομιδή απορριμμάτων και εξαιτίας της κακοτεχνίας στην μπάρα, έχασαν τη ζωή τους.

Η οδηγός του απορριμματοφόρου και ο τότε αντιδήμαρχος τεχνικών έργων οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κατά παρ’ αυτουργία.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους και η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην εισήγησή της για την καταδίκη τους. Αναφέρθηκε εκτενώς και στο αποδεικτικό υλικό που είχε συγκεντρώσει η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και παρουσίασε, όπου φαινόταν η διαρκής παρανομία από πλευρά της οδηγού που κινούνταν πάντα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και πριν το μοιραίο τροχαίο και μετά από αυτό, όπως και για τις μπάρες.

Το δικαστήριο διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις για ψευδορκία ενώπιον του δικαστηρίου κατά του πρώτου πραγματογνώμονα που είχε ορίσει το Δημόσιο και κατά του υπολοίπου πληρώματος του απορριμματοφόρου.

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης κατά των υπευθύνων του Δήμου για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει επισκευάσει την μπάρα λαιμητόμο στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που δεν άφησε κανένα περιθώριο επιβίωσης στους δύο, αλλά και κατά τρίτων προσώπων που τυχόν έχουν οφέλη από την διατήρηση αυτής της κατάστασης (κομμένες μπάρες για την πιο άμεση πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους).

Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση επί της αποφάσεως του δικαστηρίου και η υπόθεση θα οδηγηθεί και σε δεύτερο βαθμό εκδίκασης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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