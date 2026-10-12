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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από την Πινδάρου μέχρι τις κτηνοτροφικές μονάδες - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

 12.10.2026 - 08:33
Από την Πινδάρου μέχρι τις κτηνοτροφικές μονάδες - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

Τα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, η υπόθεση που αφορά καταγγελίες εναντίον γυναικολόγου, τα προβλήματα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, αλλά και οι θανατώσεις χιλιάδων ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, είναι ορισμένα από τα κύρια θέματα των εφημερίδων σήμερα.

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Τους αφόπλισε ο Καρούσος" γράφει ότι πρώτα κάλεσε τον Φρίξο Κουλέρμο και μετά τον Αβέρωφ Νεοφύτου η Αννίτα Δημητρίου και ότι καταρρίπτεται ο μύθος της κηδεμονίας. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι είναι σε συναγερμό η Σαουδική Αραβία μετά τους νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε άλλο της θέμα η 'Α' αναφέρει ότι η ακρίβεια ακυρώνει τις διαβεβαιώσεις και ότι νέα στοιχεία για τις τιμές εκθέτουν την πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα.

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο στο κύριο του θέμα "Γυναικολόγος ελέγχεται για ιατρικές αμέλειες" γράφει για καταγγελίες - κόλαφο για θανάτους, λανθασμένες διαγνώσεις και αχρείαστα χειρουργεία εναντίον γυναικολόγου. Οι καταγγελίες έχουν υποβληθεί στον ΠΙΣ, τον ΟΑΥ και την Αστυνομία και ότι ο γυναικολόγος εξακολουθεί να δέχεται ασθενείς μέσω του ΓεΣΥ. Αλλού, αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό και στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής. Επίσης, ο 'Π' γράφει για το τερματικό LNG στο Βασιλικό και για κούρσα για οκτώ εταιρείες για την ανάθεση του έργου.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Κινούμενη άμμος ο ΔΗΣΥ" γράφει στο κύριο της θέμα ότι το σκηνικό στην Πινδάρου μοιάζει με κινούμενη άμμο, η ηρεμία δεν έχει ακόμη επέλθει και ο απόηχος των εξελίξεων της περασμένης Πέμπτης συνεχίζει να είναι εκρηκτικός. Αλλού, γράφει για τους εμβολιασμούς για τη γρίπη και για καθυστερήσεις στην παραγωγή, ακυρώσεις παραγγελιών και ανατροπές στα εμβολιαστικά προγράμματα. Επίσης, αναφέρεται στον αφθώδη πυρετό και γράφει ότι ξεκίνησαν το Σάββατο θανατώσεις ζώων σε μονάδες που θεωρήθηκαν ύποπτες την καλοκαιρινή περίοδο.

Η "Χαραυγή" στο κύριο θέμα της με τίτλο "Επικρατούν τα ιδιοτελή συμφέροντα στον ΔΗΣΥ" γράφει ότι η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος του ΔΗΣΥ για το 2028 περιορίζει τον κίνδυνο άμεσης διάσπασης χωρίς να επιλύει τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Αλλού, γράφει ότι θανατώνονται τις επόμενες ημέρες άλλα 3.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού. Επίσης, γράφει για συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχειρία πολέμου.

ΚΥΠΕ

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