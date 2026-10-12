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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα έπεσε από ύψος 8 μέτρων σε κοίτη παραπόταμου - Στο νοσοκομείο η οδηγός

 12.10.2026 - 08:29
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα έπεσε από ύψος 8 μέτρων σε κοίτη παραπόταμου - Στο νοσοκομείο η οδηγός

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική, η ώρα 21:04 της Κυριακής (11/10), όταν λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στον δρόμο Γουρρίου – Καλού Χωριού, στην επαρχία Λευκωσίας.

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Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, όχημα παρέκκλινε της πορείας του και, αφού κατέπεσε από ύψος περίπου οκτώ μέτρων, κατέληξε και ακινητοποιήθηκε στην ξηρή κοίτη παραπόταμου.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέφεραν με φορείο την οδηγό του οχήματος, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, μέχρι το επίπεδο του δρόμου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για διακομιδή στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για περίθαλψη.

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