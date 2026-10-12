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ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα φάρμακα μπαίνουν σε αλουμινόχαρτο: Ο ρόλος της ασημένιας συσκευασίας

 12.10.2026 - 08:23
Γιατί τα φάρμακα μπαίνουν σε αλουμινόχαρτο: Ο ρόλος της ασημένιας συσκευασίας

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι ταινίες φαρμάκων είναι καλυμμένες από αλουμινόχαρτο; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο, καθώς αυτό το υλικό λειτουργεί σαν «τείχος» για τα δισκία.

Όταν αγοράζουμε φάρμακα, το γυαλιστερό ασημί μέρος στο πίσω μέρος της συσκευασίας των χαπιών είναι από τα πρώτα πράγματα που προσέχουμε.

Αυτό που πολλοί θεωρούμε απλώς ένα συνηθισμένο υλικό συσκευασίας είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικό, καθώς το αλουμινόχαρτο προστατεύει τα φάρμακα και βοηθά να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην αλλοιώνεται η ποιότητά τους.


Οι παράγοντες που αλλοιώνουν τα φάρμακα

Κάθε φάρμακο μπορεί να επηρεαστεί διαφορετικά από την υγρασία, τον αέρα και το φως. Η έκθεση σε αυτές τις συνθήκες μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Γι' αυτό και οι φαρμακευτικές επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για τη συσκευασία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φαρμάκου και έτσι τα χάπια παραμένουν προστατευμένα μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης διάρκειάς τους.

Τα πλεονεκτήματα του αλουμινόχαρτου: Κάνει το φάρμακο να «κρατάει» περισσότερο;

Ένα απ' τα βασικότερα πλεονεκτήματα του αλουμινίου είναι πως μπορεί να γίνει εξαιρετικά λεπτό, χωρίς να χάσει την ικανότητά του να λειτουργεί ως προστατευτικό τείχος. Παράλληλα, είναι ένα υλικό αρκετά πρακτικό για τη συσκευασία.

Παρ' όλα αυτά, το αλουμινόχαρτο δεν παρατείνει την ημερομηνία λήξης ενός φαρμάκου. Ο ρόλος του είναι να βοηθάει στη διατήρηση για τις συνθήκες τις οποίες έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του.


Πριν ένα φάρμακο κυκλοφορήσει στην αγορά, οι κατασκευαστές πραγματοποιούν ειδικές δοκιμές σταθερότητας, ώστε να διαπιστώσουν για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, όταν αποθηκεύεται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Γιατί κάποια φάρμακα συσκευάζονται σε blister και άλλα σε μπουκάλι;

Απ' ότι γνωρίζουμε, δεν συσκευάζονται όλα τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο. Η συσκευασία που επιλέγεται, εξαρτάται από τη σύσταση του φαρμάκου και από το πόσο ευαίσθητο είναι στις εξωτερικές συνθήκες.

Για παράδειγμα, κάποια φάρμακα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην υγρασία, το οξυγόνο ή το φως και χρειάζονται πιο ισχυρή προστασία. Άλλα δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας και μπορούν να συσκευαστούν με διαφορετικό τρόπο.


Για τους παραπάνω λόγους, τοποθετούνται είτε στα λεγόμενα blister (οι γνωστές πλακέτες), είτε σε μπουκαλάκια ή άλλα δοχεία.

Πηγή: protothema.gr

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