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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 24χρονος στη Λευκωσία - Με διαδικασία express ενώπιον Δικαστηρίου

 12.10.2026 - 08:36
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 24χρονος στη Λευκωσία - Με διαδικασία express ενώπιον Δικαστηρίου

Στο πλαίσιο των τροχονομικών έλεγχων που διεξάγονται από την Αστυνομία, μέλη της Τροχαίας ανέκοψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για έλεγχο, αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο στην οδό Προκοπίου στη Λευκωσία.

Ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με τελική ένδειξη 117μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, πέραν των 3,000 οδηγών καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Το αλκοόλ συμβάλλει στη μείωση της νοητικής και ψυχολογικής προσπάθειας που καταβάλλεται κατά την οδήγηση, αλλά και στη μείωση της απόδοσης του οδηγού, με αύξηση του κινδύνου εμπλοκής σε οδική σύγκρουση.

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