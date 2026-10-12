Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά - Στο φως νέες λεπτομέρειες

Όπως ανέφερε ο λειτουργός του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο πατέρας του ανήλικου προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής. Ακολούθως, ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, όπου εξετάστηκε από γιατρό. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έφερε εκχυμώσεις και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του, καθώς και κάταγμα ρινικού οστού. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει για νοσηλεία, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος αναμένεται να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία τις επόμενες ώρες, παρουσία γονέα και δικηγόρου. Από τις μέχρι στιγμής προκαταρκτικές εξετάσεις προκύπτει ότι τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση είναι, στην πλειονότητά τους, ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Θεοδώρου εξέφρασε την ανησυχία της Αστυνομίας για τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυστηροποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξακριβωθεί η εμπλοκή των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.