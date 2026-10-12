Σπάνιο νόμισμα διαβόητου Βασιλιά ανακαλύφθηκε μετά από 1.000 χρόνια

Το νόμισμα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής στο Νέστινγκ, μια παραθαλάσσια κοινότητα στα ανατολικά νησιά Σέτλαντ της Σκωτίας, σύμφωνα με το Jam Press.

Οι φωτογραφίες δείχνουν μια παχιά, πρασινωπή-καφέ πατίνα να καλύπτει την επιφάνειά του, αν και ορισμένα από τα αρχικά σημάδια παραμένουν ορατά.

Το αντικείμενο κόπηκε μεταξύ του 991 και του 997 μ.Χ.

Ο Έθελρεντ, γνωστός κυρίως για τις αποτυχημένες προσπάθειές του να αποκρούσει τις εισβολές των Βίκινγκ, τελικά εκδιώχθηκε από το θρόνο από τον Δανό βασιλιά Σουέιν Φόρκμπιρντ.

Ανακτήσε την εξουσία το 1014 και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του το 1016, γεγονός που τον καθιστά τον Αγγλοσαξονικό μονάρχη με τη μακρύτερη βασιλεία.

Η 'Eλινορ Γκράχαμ, αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, βρισκόταν σε διακοπές στα Σέτλαντ όταν συμμετείχε στην ανασκαφή.

«Η επιγραφή στο νόμισμα είναι ακόμα τόσο ευκρινής, και καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν εξαιρετικά σπάνιο, στην πραγματικότητα μοναδικό, σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε η Γκράχαμ.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για τις αρχαίες εμπορικές οδούς μεταξύ των Σέτλαντ, που τότε ελέγχονταν από τους Βίκινγκ, και της αγγλοσαξονικής Αγγλίας, αν και οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει την πιθανότητα το νόμισμα να είχε καταληφθεί κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής των Νορβηγών.

Η Μονάδα Θησαυρών της Σκωτίας θα αποφασίσει αν το αντικείμενο θα πρέπει να προσφερθεί σε κάποιο μουσείο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr