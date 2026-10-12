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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της - Απεγλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 12.10.2026 - 10:03
Τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της - Απεγλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/10) στη Λεμεσό, αφού ανατράπηκε όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στον δρόμο από Παρεκκλησιά, οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κιγκλιδώματα και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημά της, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για τη διενέργεια εξετάσεων, καθώς και ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.  

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