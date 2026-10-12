Στάθμευσε σε απαγορευμένο χώρο και προκάλεσε αντιδράσεις - Το λάθος οδηγού που κάνουν πολλοί - Δείτε φωτογραφίες

Οι συγκεκριμένες διαγραμμίσεις βρίσκονται συνήθως σε οδικές συμβολές και σε σημεία όπου είναι σημαντικό να παραμένει ελεύθερος ο χώρος, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Η παραμονή οχήματος σε τέτοιο σημείο, όταν εμποδίζει την κυκλοφορία ή παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους οδηγούς και να συμβάλει στην πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης.