Στάθμευσε σε απαγορευμένο χώρο και προκάλεσε αντιδράσεις - Το λάθος οδηγού που κάνουν πολλοί - Δείτε φωτογραφίες

Στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 - Τι προβλέπει για ανάπτυξη, χρέος και πληθωρισμό
Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027, παρουσιάζει σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.
Οι συγκεκριμένες διαγραμμίσεις βρίσκονται συνήθως σε οδικές συμβολές και σε σημεία όπου είναι σημαντικό να παραμένει ελεύθερος ο χώρος, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.
Η παραμονή οχήματος σε τέτοιο σημείο, όταν εμποδίζει την κυκλοφορία ή παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους οδηγούς και να συμβάλει στην πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης.
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