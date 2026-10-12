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ΔΙΕΘΝΗ

Θρίλερ στη Σαρδηνία: 31χρονος είναι εγκλωβισμένος πάνω από 16 ώρες σε βάθος 10 μέτρων μετά από κατολίσθηση

 12.10.2026 - 11:37
Θρίλερ στη Σαρδηνία: 31χρονος είναι εγκλωβισμένος πάνω από 16 ώρες σε βάθος 10 μέτρων μετά από κατολίσθηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Σαρδηνία της Ιταλίας, όπου ένας 31χρονος σπηλαιολόγος παραμένει εγκλωβισμένος για περισσότερες από 16 ώρες σε βάθος περίπου 10 μέτρων, έπειτα από κατολίσθηση που έφραξε την είσοδο σπηλαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπήλαιο Gorropeddu. Ο άνδρας, ο οποίος κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Σάσαρι, βρισκόταν μαζί με άλλους πεζοπόρους όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι υπόλοιποι εκδρομείς ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές, κινητοποιώντας τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (11/10), συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 31χρονου.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον 31χρονο, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες ειδικοί του Εθνικού Σώματος Ορεινής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης της Ιταλίας, καθώς και πυροσβέστες.

Πηγή: protothema.gr

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