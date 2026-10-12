ΔΗΣΥ: «Απόφαση ευθύνης και νίκης» η αποχώρηση Αννίτας - Κάλεσμα για ενότητα ενόψει του 2028

Όπως σημειώνει ο ΔΗΣΥ η Αννίτα Δημητρίου «θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δέσμευσή τους να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών, στηρίζοντας τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί. Έθεσε έτσι τις βάσεις για μια ενωμένη πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2028».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «η ενότητα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε με αξιώσεις αυτή τη μάχη. Η πρωτοβουλία της Προέδρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις και η διαφύλαξή τους αποτελεί πλέον ευθύνη όλων μας. Προχωρούμε συντεταγμένα στην επιλογή του υποψηφίου μας, με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και με σεβασμό στην ισότιμη συμμετοχή κάθε διεκδικητή. Τον λόγο έχουν τα μέλη μας».

Την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα σε όλα τα στελέχη «να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, με αλληλοσεβασμό και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Οφείλουμε όλοι να τοποθετούμαστε υπεύθυνα, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή σεναρίων, μικροπρεπών σχολίων και προσωπικών αιχμών».

«Με την Πρόεδρό μας, τα στελέχη και τα μέλη μας, εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο: έναν ισχυρό και ενωμένο Δημοκρατικό Συναγερμό, με δικό του υποψήφιο και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, για τη νίκη το 2028 και την προοπτική της Κύπρου», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.