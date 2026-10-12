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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: «Απόφαση ευθύνης και νίκης» η αποχώρηση Αννίτας - Κάλεσμα για ενότητα ενόψει του 2028

 12.10.2026 - 11:46
ΔΗΣΥ: «Απόφαση ευθύνης και νίκης» η αποχώρηση Αννίτας - Κάλεσμα για ενότητα ενόψει του 2028

Σε ανακοίνωση μέσω της οποίας καλεί τα στελέχη του κόμματος να συμβάλουν σε ένα ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, ενόψει και της διαδικασίας για επιλογή του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα όπως τονίζεται η απόφαση της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, να αποσυρθεί από την κούρσα για το χρίσμα του κόμματος αποτελεί απόφαση ευθύνης και νίκης για την παράταξη.

Όπως σημειώνει ο ΔΗΣΥ η Αννίτα Δημητρίου «θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δέσμευσή τους να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών, στηρίζοντας τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί. Έθεσε έτσι τις βάσεις για μια ενωμένη πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2028».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «η ενότητα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε με αξιώσεις αυτή τη μάχη. Η πρωτοβουλία της Προέδρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις και η διαφύλαξή τους αποτελεί πλέον ευθύνη όλων μας. Προχωρούμε συντεταγμένα στην επιλογή του υποψηφίου μας, με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και με σεβασμό στην ισότιμη συμμετοχή κάθε διεκδικητή. Τον λόγο έχουν τα μέλη μας».

Την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα σε όλα τα στελέχη «να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, με αλληλοσεβασμό και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Οφείλουμε όλοι να τοποθετούμαστε υπεύθυνα, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή σεναρίων, μικροπρεπών σχολίων και προσωπικών αιχμών».

«Με την Πρόεδρό μας, τα στελέχη και τα μέλη μας, εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο: έναν ισχυρό και ενωμένο Δημοκρατικό Συναγερμό, με δικό του υποψήφιο και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, για τη νίκη το 2028 και την προοπτική της Κύπρου», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.

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