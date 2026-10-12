ΠτΔ στους νέους: «Οι προτάσεις σας δεν θα ακουστούν απλώς, θα αξιολογηθούν» - Πέραν των 150 εισηγήσεων

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της νέας γενιάς, όπως είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «βρίσκεστε εδώ όχι μόνο συμβολικά αλλά ουσιαστικά, για να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των θεμάτων του χαρτοφυλακίου σας, εισηγήσεις που αφορούν το τι απασχολεί σήμερα τη νέα γενιά. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ελεύθερα, να ασκήσετε κριτική, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ασκείται κριτική.

Μια άλλη διάσταση που θέλω ν αναφέρω, ήταν κάτι που ζήτησα από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και γίνεται, ένας Υπουργός, μια Υπουργός, ένας Υφυπουργός, μια Υφυπουργός, δεν είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη μόνον για το χαρτοφυλάκιο του/της. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι συλλογικά. Δηλαδή δεν μιλάς μόνο για τα θέματα του υπουργείου σου. Αυτός ιδιαίτερα που μιλά για όλα, ώστε να έρθει μια πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, αν έχει οικονομική διάσταση η πρόταση. Γίνεται πρώτα η επεξεργασία, η αξιολόγηση, αν έχει οικονομική διάσταση.

Ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έχετε ευθύνη για όλα τα θέματα.

Την ίδια στιγμή, να συζητείται οποιοδήποτε θέμα στο οποίο είτε προσωπική σύγκρουση συμφέροντος (conflict), αν σας αφορά, για παράδειγμα, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε, συζητούμε κάτι που φέρνει ο Υπουργός Εσωτερικών από το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων που αφορά την παρέκκλιση με αίτημα από έναν πολίτης, ή μια εταιρεία. Αν οποιοδήποτε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, και πάντα αυτό το λέμε και γίνεται σε πολλές των περιπτώσεων, και κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγγένεια ή σχέση φιλική ή οποιαδήποτε άλλη, πρέπει να το δηλώνει στην αρχή της συζήτησης και να εξαιρέσει τον εαυτό του από τη λήψη αποφάσεων.

Υπάρχουν αποφάσεις που λάβαμε για τις οποίες Υπουργοί εξέφρασαν διαφορετική άποψη. Δεν ερχόμαστε εδώ απλώς για να διεκπεραιώνουμε κάτι, αλλά πρέπει να γίνεται συζήτηση.

Τα θέματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου διαχωρίζονται βάσει των πυλώνων του προεκλογικού μας προγράμματος, είτε αφορούν τον άνθρωπο είτε την κοινωνιών και ούτω καθεξής, αλλά είναι και τα πιο τυπικά θέματα, όπως, για παράδειγμα, το ποιος θα σταλεί Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι πιο τυπικό από το να συζητήσουμε το θέμα που αφορά το επίδομα τέκνου και σε ποιους θα αφορά, ποιους επηρεάζει. Εκεί γίνεται συζήτηση ουσιαστική. Δεν είναι τυπική έγκριση. Άρα, σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τις εισηγήσεις σας πολύ συγκεκριμένα και όπου θεωρείτε ότι πρέπει να ασκήσετε κριτική να την ασκήσετε.

Για μας, από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, όχι ως σύνθημα, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση των αποφάσεων που λαμβάνουμε- είναι μια υποχρέωση που προκύπτει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση - είναι να πετύχουμε τον στόχο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Για αυτό, για παράδειγμα, για όλα τα νομοσχέδια που είναι στη Βουλή, πριν έρθουν στο Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκριθούν, και να πάει στη Βουλή, γίνεται διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους, με τα οργανωμένα σύνολα και ούτω καθεξής. Πιστεύουμε πραγματικά στον διάλογο και αυτό το αποδεικνύουμε με πράξεις, πέραν από τις συνεχείς επαφές και συζητήσεις, όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους νέους, με την κοινωνία γενικότερα, αλλά ειδικότερα με τους νέους. Με τις πλείστες των αποφάσεων που λαμβάνουμε εδώ, εσείς, η νέα γενιά, θα κληθεί να ζήσει με αυτές, είτε θετικά είτε αρνητικά είτε να πληρώσει το κόστος των αποφάσεων που λαμβάνουμε, αλλά γενικότερα είναι για αυτό τον λόγο που από τις πρώτες αποφάσεις μας ήταν να προχωρήσουμε με τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθαι στα 21 έτη, για αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους από το 17ο έτος ηλικίας που θα εφαρμοστεί- εμείς θέλαμε να εφαρμοστεί στις Βουλευτικές Εκλογές, η Βουλή αποφάσισε να εφαρμοστεί από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Προχωρήσαμε, αξιοποιήσαμε την τεχνολογία, έχουμε κάποια ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως το ekfracy και τη Φωνή του Πολίτη, που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις προσεγγίσεις τους, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.

Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται να προστεθεί στο να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την πεποίθηση μας, για την ανάγκη για συμμετοχική δημοκρατία.

Οι εισηγήσεις σας δεν θα ακουστούν απλώς, αλλά θα αξιολογηθούν και όπου είναι εφικτό θα προωθηθούν για υλοποίηση, για εφαρμογή. Και φυσικά θα υπάρχουν και τα σχόλια της Κυβέρνησης για τις συγκεκριμένες εισηγήσεις που θα υποβάλετε σήμερα.

Θεωρώ, επίσης, σημαντικό να αναφερθώ στη διαδικασία επιλογής, το γιατί είστε σήμερα εσείς εδώ και δεν είναι κάποιοι άλλοι. Είστε εδώ ως αποτέλεσμα μιας ανοικτής διαδικασίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέες και νέους ηλικίας 17 έως 35 ετών που είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Είχαμε πέραν από 150 εισηγήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, αποδεικνύει αυτό που λέμε ότι είναι λανθασμένη η αντίληψη κάποιων στην κοινωνία ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται, ότι δεν έχουν απόψεις και ούτω καθεξής, αυτή είναι μια εντελώς λανθασμένη προσέγγιση.

Να αναφέρω για σκοπούς πλήρους διαφάνειας ότι, την περασμένη Τρίτη είχατε την ευκαιρία μέσα από μια ενημερωτική, εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, να γνωρίσετε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου, τη θεσμική ευθύνη που συνοδεύει τον καθένα και την καθεμιά από εσάς.

Κλείνω λέγοντας ότι σήμερα θα αξιοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία ελεύθερα. Τολμήστε να είστε δημιουργικοί, σκεφτείτε εκτός κουτιού σε όλα αυτά που θα συζητήσετε. Πολλές φορές- θέλω να θέλω να αναφέρω γιατί και χθες ήμουν κάπου -μέσα από την επαφή με την κοινωνία που εγώ προσωπικά επιδιώκω συνέχεια, επιδιώκω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τη διακυβέρνηση του τόπου-κάποιοι το βλέπουν, και είναι απόλυτα θεμιτό να ασκούν κριτική, ότι κάνω προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη μέρα – εκείνο που έκανα προεκλογικά συνεχίζω να το κάνω, γιατί πηγαίνοντας στην κοινωνία μαθαίνω πράγματα, τα οποία δεν γνωρίζω. Κάποιος που δεν έχει επαφή με την κοινωνία είναι εκτός πραγματικότητας και πιστέψτε με αυτό το Σαββατοκύριακο ήμουν σε πέντε εκδηλώσεις και τα πόσα έμαθα από τον κόσμο, τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, την κοινωνία, ήταν θέματα, τα οποία, δεν θα το κρύψω, κάποια από αυτά δεν τα γνώριζα. Ήταν πολύ σημαντικό που μέσα από την επαφή βγήκαν θέματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Να ευχαριστήσω την Επίτροπο του Πολίτη για την πρωτοβουλία, τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, τη Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση».