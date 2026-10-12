Το φρούτο του φθινοπώρου που ρίχνει την πίεση και έχει αντιφλεγμονώδη δράση

Όπως επισημαίνει η Δρ Penny Kris-Etherton, καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το ρόδι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις, με σημαντική παρουσία πολυφαινολών. Οι συγκεκριμένες φυτικές ουσίες έχουν μελετηθεί για την αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους.

Τι προσφέρει στην καρδιά

Το ρόδι έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για πιθανές ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η κατανάλωσή του προστατεύει από μόνη της από την καρδιαγγειακή νόσο.



Ανασκόπηση οκτώ κλινικών δοκιμών, που δημοσιεύθηκε το 2017 στο Pharmacological Research, έδειξε ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού συσχετίστηκε με μείωση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης.

Λιγότερο ξεκάθαρα είναι τα δεδομένα για τη χοληστερόλη. Ανασκόπηση 17 μελετών, που δημοσιεύθηκε το 2019 στο Complementary Therapies in Medicine, δεν διαπίστωσε σημαντική συνολική επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης.

Τι περιέχει

Οι κατακόκκινοι σπόροι του προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνη Κ, μαζί με τις πολύτιμες φυτικές ενώσεις του φρούτου. Μπορούν να καταναλωθούν σκέτοι ή να προστεθούν εύκολα σε γιαούρτι, σαλάτες και άλλα γεύματα.

Η κατανάλωση ολόκληρου του φρούτου έχει επιπλέον το πλεονέκτημα των φυτικών ινών, οι οποίες περιορίζονται όταν επιλέγουμε τον χυμό.

Ποιοι χρειάζονται προσοχή

Όσοι λαμβάνουν αντιυπερτασικά, αντιπηκτικά ή ορισμένα υπολιπιδαιμικά φάρμακα καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους εάν καταναλώνουν συστηματικά μεγάλες ποσότητες ροδιού ή χυμού ροδιού, λόγω πιθανών αλληλεπιδράσεων.

Σε ορισμένους ανθρώπους, τέλος, η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Για τους περισσότερους, πάντως, το ρόδι αποτελεί έναν εύκολο και γευστικό τρόπο να εμπλουτίσουν τη φθινοπωρινή διατροφή τους με φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Πηγή: ygeiamou.gr