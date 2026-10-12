Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧτυπά καμπανάκι η ηγεσία του ΔΗΣΥ: Το αυστηρό μήνυμα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη - Η επόμενη μέρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χτυπά καμπανάκι η ηγεσία του ΔΗΣΥ: Το αυστηρό μήνυμα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη - Η επόμενη μέρα

 12.10.2026 - 18:54
Χτυπά καμπανάκι η ηγεσία του ΔΗΣΥ: Το αυστηρό μήνυμα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη - Η επόμενη μέρα

Μήνυμα ενότητας και αυτοσυγκράτησης προς τους δύο υποψηφίους για την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού στέλνει η ηγεσία του κόμματος, καλώντας στελέχη και μέλη να αποφύγουν τις προσωπικές αντιπαραθέσεις και να σεβαστούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωκομματικές διαδικασίες. Παράλληλα, διαμηνύει ότι ο υποψήφιος που θα επιλεγεί από τα μέλη θα έχει την πλήρη στήριξη όλων, με στόχο ο ΔΗΣΥ να κατέλθει ενωμένος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά τη σημερινή της συνεδρία, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έδειξε τον δρόμο της ενότητας, θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση. Με αυτή τη δύσκολη για την ίδια προσωπικά πολιτική απόφαση διασφαλίστηκε η συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εσωκομματική διαδικασία και η δέσμευσή τους να σεβαστούν το αποτέλεσμά της. Η διαφύλαξη της ενότητας της Παράταξης αποτελεί κοινή ευθύνη και προτεραιότητα.

2. Η ηγεσία καλεί τους δύο υποψηφίους και όλα τα στελέχη της Παράταξης να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους και να επικεντρωθούν σε πολιτικές θέσεις και προτάσεις, αποφεύγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες αντεγκλήσεις. Ο σεβασμός στη δεοντολογία, στους θεσμούς και στους κανόνες της εσωκομματικής διαδικασίας είναι υποχρέωση όλων.

3. Η ηγεσία δεσμεύεται να διασφαλίσει ίσους όρους για όλους τους υποψηφίους. Προτρέπει τα στελέχη των συλλογικών οργάνων της Παράταξης να διαφυλάξουν τον ενωτικό τους ρόλο, καθιστώντας σαφές ότι ο υποψήφιος που θα επιλέξουν τα χιλιάδες μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι ο κοινός μας υποψήφιος και θα έχει την πλήρη στήριξη όλων μας.

4. Καλούμε επίσης όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος που εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους, είτε μέσω ΜΜΕ είτε μέσω ΜΚΔ, να το πράττουν στη βάση του Κώδικα Δεοντολογίας της Παράταξης, τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό τους στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στο τελικό αποτέλεσμα.

5. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πορευθεί ενωμένος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με έναν και μοναδικό υποψήφιο και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Με στόχο τη νίκη, θα διεκδικήσουμε την εντολή των πολιτών για να υλοποιήσουμε το όραμα και τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον τόπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία: Νεκρός άντρας σε οικία στη Λάρνακα – Σε προχωρημένη αποσύνθεση η σορός
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Αργάκα: Παρέσυρε τα έξι άτομα και δεν σταμάτησε – Προσέκρουσε σε δύο οχήματα και ακινητοποιήθηκε σε φρεάτιο – Δείτε βίντεο
Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά - Στο φως νέες λεπτομέρειες
Πέθανε αγαπημένος δάσκαλος και βιομήχανος: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας
Στάθμευσε σε απαγορευμένο χώρο και προκάλεσε αντιδράσεις - Το λάθος οδηγού που κάνουν πολλοί - Δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα έπεσε από ύψος 8 μέτρων σε κοίτη παραπόταμου - Στο νοσοκομείο η οδηγός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον θάνατο της 42χρονης στη Λεμεσό – Τι έδειξε η νεκροτομή

 12.10.2026 - 18:36
Επόμενο άρθρο

Έρχεται νέα υπηρεσία για ηλικιωμένους στην Κύπρο: Τι ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης

 12.10.2026 - 19:55
Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Τι αναμένει η Λευκωσία από Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Τι αναμένει η Λευκωσία από Έρχιουρμαν

Στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στη συνάντηση του Προέδρου με το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου, στη συνεδρίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας με νέους υπό τη μορφή Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Τι αναμένει η Λευκωσία από Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Τι αναμένει η Λευκωσία από Έρχιουρμαν

  •  12.10.2026 - 15:30
Χτυπά καμπανάκι η ηγεσία του ΔΗΣΥ: Το αυστηρό μήνυμα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη - Η επόμενη μέρα

Χτυπά καμπανάκι η ηγεσία του ΔΗΣΥ: Το αυστηρό μήνυμα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη - Η επόμενη μέρα

  •  12.10.2026 - 18:54
Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον θάνατο της 42χρονης στη Λεμεσό – Τι έδειξε η νεκροτομή

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον θάνατο της 42χρονης στη Λεμεσό – Τι έδειξε η νεκροτομή

  •  12.10.2026 - 18:36
Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

  •  12.10.2026 - 14:29
Διοικητική έρευνα για την απόδραση 18χρονου: Τι πήγε λάθος -Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Διοικητική έρευνα για την απόδραση 18χρονου: Τι πήγε λάθος -Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

  •  12.10.2026 - 18:18
Τραγωδία Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε η έφεση του πατέρα των δύο παιδιών - Παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

Τραγωδία Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε η έφεση του πατέρα των δύο παιδιών - Παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

  •  12.10.2026 - 17:58
Έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις - Τι προβλέπεται σε βάθος τριετίας

Έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις - Τι προβλέπεται σε βάθος τριετίας

  •  12.10.2026 - 14:27
Μυστήριο με αγελάδα στη νεκρή ζώνη: Ποιος την άφησε και ποιος θα την παραλάβει; Οσα αποκαλύφθηκαν

Μυστήριο με αγελάδα στη νεκρή ζώνη: Ποιος την άφησε και ποιος θα την παραλάβει; Οσα αποκαλύφθηκαν

  •  12.10.2026 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα