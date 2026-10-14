Κύπρος στον ΟΗΕ: Σημαντικό κενό η απουσία σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Κύπρος ευθυγραμμίστηκε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συγκαλέσει σχετική Διάσκεψη Πληρεξουσίων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στην πρώτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η απουσία ειδικής παγκόσμιας σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνιστά σημαντικό κενό στο υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο», επεσήμανε. Είπε ακόμη ότι, ενώ η γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου καλύπτονται από ευρέως επικυρωμένες συμβάσεις, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εξακολουθούν να στερούνται ειδικού συμβατικού πλαισίου, παρότι μπορούν να διαπραχθούν τόσο σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης όσο και σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπρόσωπο πρέσβη Μαρία Μιχάηλ, μια μελλοντική σύμβαση θα ενίσχυε την πρόληψη, την τιμωρία και τη διακρατική συνεργασία, συμβάλλοντας παράλληλα στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και στην ενίσχυση της λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σχέδια άρθρων που υιοθέτησε η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου το 2019, τα οποία, σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, αποτελούν «μια στέρεη και συνεκτική βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις».

«Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, καθώς είναι θεμελιώδης για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», τονίστηκε. Είπε επίσης ότι η μελλοντική σύμβαση πρέπει να διαφυλάξει την ακεραιότητα του πλαισίου του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η κ. Μιχάηλ αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή της Κύπρου στην υποβολή προτάσεων τροποποίησης των σχεδίων άρθρων, δίνοντας έμφαση στην προστασία των θυμάτων και των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εγγυήσεων για τα παιδιά.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει εποικοδομητικά στη δεύτερη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2027, και υποστήριξε την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικαστικών ρυθμίσεων για την πρώτη σύνοδο της Διάσκεψης το 2028.