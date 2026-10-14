Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚύπρος στον ΟΗΕ: Σημαντικό κενό η απουσία σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος στον ΟΗΕ: Σημαντικό κενό η απουσία σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

 14.10.2026 - 22:17
Κύπρος στον ΟΗΕ: Σημαντικό κενό η απουσία σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Την ανάγκη υιοθέτησης μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, υπογράμμισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρία Μιχαήλ, κατά την τοποθέτησή της στην Έκτη Επιτροπή της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Κύπρος ευθυγραμμίστηκε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συγκαλέσει σχετική Διάσκεψη Πληρεξουσίων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στην πρώτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η απουσία ειδικής παγκόσμιας σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνιστά σημαντικό κενό στο υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο», επεσήμανε. Είπε ακόμη ότι, ενώ η γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου καλύπτονται από ευρέως επικυρωμένες συμβάσεις, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εξακολουθούν να στερούνται ειδικού συμβατικού πλαισίου, παρότι μπορούν να διαπραχθούν τόσο σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης όσο και σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπρόσωπο πρέσβη Μαρία Μιχάηλ, μια μελλοντική σύμβαση θα ενίσχυε την πρόληψη, την τιμωρία και τη διακρατική συνεργασία, συμβάλλοντας παράλληλα στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και στην ενίσχυση της λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σχέδια άρθρων που υιοθέτησε η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου το 2019, τα οποία, σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, αποτελούν «μια στέρεη και συνεκτική βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις».

«Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, καθώς είναι θεμελιώδης για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», τονίστηκε. Είπε επίσης ότι η μελλοντική σύμβαση πρέπει να διαφυλάξει την ακεραιότητα του πλαισίου του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η κ. Μιχάηλ αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή της Κύπρου στην υποβολή προτάσεων τροποποίησης των σχεδίων άρθρων, δίνοντας έμφαση στην προστασία των θυμάτων και των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εγγυήσεων για τα παιδιά.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει εποικοδομητικά στη δεύτερη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2027, και υποστήριξε την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικαστικών ρυθμίσεων για την πρώτη σύνοδο της Διάσκεψης το 2028.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάθος με σορό: Προκλητική δήλωση του Υπ. Υγείας- Η αγωνία των συγγενών ήταν τελικά... «χωρίς λόγο»;
Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο
Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια
Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις
Δίκη Αββακούμ: Οι €790.000, οι «παραδοχές» και η πρόθεση της υπεράσπισης να καλέσει τον Μητροπολίτη Ησαΐα
Αναπηρικά επιδόματα: Τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζελένσκι: Ένιωσα προδομένος από τον Τραμπ, αν βρίσκεσαι στη μέση πρέπει να παραμείνεις στη μέση

 14.10.2026 - 22:11
VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την Αμμόχωστο βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την προώθηση των εξελίξεων στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

  •  14.10.2026 - 20:46
VIDEO - ΔΗΣΥ: Σε απόσταση Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης - Έκκληση για ενότητα από την Αννίτα Δημητρίου

VIDEO - ΔΗΣΥ: Σε απόσταση Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης - Έκκληση για ενότητα από την Αννίτα Δημητρίου

  •  14.10.2026 - 20:35
Νέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX

Νέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX

  •  14.10.2026 - 19:16
Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

  •  14.10.2026 - 17:14
Δίκη Αββακούμ: Οι €790.000, οι «παραδοχές» και η πρόθεση της υπεράσπισης να καλέσει τον Μητροπολίτη Ησαΐα

Δίκη Αββακούμ: Οι €790.000, οι «παραδοχές» και η πρόθεση της υπεράσπισης να καλέσει τον Μητροπολίτη Ησαΐα

  •  14.10.2026 - 18:25
VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

  •  14.10.2026 - 15:10
Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

  •  14.10.2026 - 16:27
VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

  •  14.10.2026 - 11:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα