Δανία: Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ εκπαιδεύει ρομπότ για να αναλάβουν τη βραδινή βάρδια

Ανθρωποειδή ρομπότ μαθαίνουν να γεμίζουν τα ράφια μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Πρόκειται για μέρος δοκιμαστικού προγράμματος διάρκειας αρκετών ετών, που στόχο έχει να αναλάβουν τα ρομπότ τις εργασίες ρουτίνας, απελευθερώνοντας τους εργαζόμενους για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Διαθέτοντας βραχίονες, πόδια και δάχτυλα, τα ρομπότ μπορούν να κινούνται σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους. Έτσι, τα καταστήματα δεν χρειάζεται να αλλάξουν τη διαρρύθμισή τους, όπως αναφέρει η δανέζικη start-up Hive Robots.

Προς το παρόν κινείται πιο αργά από τους εργαζόμενους των σουπερμάρκετ, αν και η νεοφυής εταιρεία εκτιμά ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβειά τους.

Πώς εκπαιδεύονται τα ρομπότ;

Για να μπορέσουν τα ρομπότ να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες, απαιτείται εκπαίδευση και συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Σε μια γωνιά του καταστήματος, ένας χειριστής φορά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και κρατά χειριστήρια, καθοδηγώντας το ρομπότ την ώρα που εκείνο σηκώνει σακούλες με ζυμαρικά και τις τοποθετεί στα ράφια.

Οι κινήσεις του παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα ώστε οι μηχανές να μάθουν να εκτελούν τις εργασίες αυτόνομα.

«Υπάρχουν πολλές μικρές λεπτομέρειες που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε δεδομένες και δεν τις σκέφτόμαστε, αλλά πρέπει να τις διδάξουμε στο ρομπότ», εξηγεί ο Ρότζερ Σάλα , υπεύθυνος του πιλοτικού προγράμματος ρομποτικής στην Hive Robots.

Η εκπαίδευση ξεκίνησε τον Ιούνιο στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Føtex, η οποία ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο λιανεμπορίου της Δανίας, τον Salling Group. Ο όμιλος διαθέτει περισσότερα από 2.100 καταστήματα σε Δανία, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία.

Η Hive Robots αναπτύσσει το λογισμικό και εκπαιδεύει τις μηχανές, τις οποίες κατασκευάζει η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree.

Η δανέζικη start-up φιλοδοξεί ότι έως τις αρχές του 2027 τα ρομπότ θα μπορούν να ανεφοδιάζουν αυτόνομα ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα καταστήματα να χρεώνονται με την ώρα για την υπηρεσία.

Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους;

Η ένταξη ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού ή θα μειώσει τη ζήτηση για εργατικά χέρια.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται περίπου το 60% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2024, βοηθώντας τους εργαζόμενους σε ορισμένα καθήκοντα αλλά ενδεχομένως αντικαθιστώντας τους σε άλλα.

Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγικότητας, ενέχει όμως και κινδύνους απώλειας θέσεων εργασίας, σημειώνεται στην έκθεση.

Από την πλευρά του, ο όμιλος Salling Group επισημαίνει ότι στόχος της δοκιμής είναι η υποστήριξη των εργαζομένων και όχι η αντικατάστασή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αλυσίδας Føtex, η αναπλήρωση των προϊόντων στα ράφια απορροφά το 40% έως 50% του χρόνου του προσωπικού. Παράλληλα, η Hive Robots σημειώνει ότι η αλυσίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση νέων εργαζομένων για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Ο διευθυντής λειτουργιών της Føtex, Σίμον Κουντσκ, εκτιμά ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για να αποκτήσει ρομπότ κάθε κατάστημα. Στα μελλοντικά τους καθήκοντα θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ο εντοπισμός προϊόντων που λείπουν ή βρίσκονται σε λάθος ράφι, η απομάκρυνση άδειων χαρτοκιβωτίων και ο έλεγχος των ημερομηνιών λήξης.

«Το όραμά μας αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε τελικά ένα ή δύο ανθρωποειδή σε κάθε κατάστημα Føtex. Θα βοηθούν τους συναδέλφους μας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες μεγαλύτερης αξίας που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των πελατών», δήλωσε ο Κουντσκ.

Πηγή: lifo.gr