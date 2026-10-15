Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: Από τα 28 τα 10 είναι παράνομα - «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, από τα 28 γραφεία κηδειών που λειτουργούν παγκύπρια, τα 10 δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια, ενώ ορισμένα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ακόμη και μετά την επιβολή προστίμων. Ο Σύνδεσμος ζητά παρέμβαση του κράτους, προτείνοντας τη σύνδεση του βοηθήματος κηδείας με την προσκόμιση απόδειξης από αδειοδοτημένο γραφείο.

Μιλώντας στο ThemaOnline, μέλος του Συνδέσμου Κηδειών και Ταριχευτών Κύπρου έθεσε ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι, παρά την παρέλευση της μεταβατικής περιόδου που είχε δοθεί στα γραφεία κηδειών για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του νόμου, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.

«Δέκα χρόνια μετά τη λήξη της προθεσμίας, συνεχίζουν να λειτουργούν»

Όπως ανέφερε, «το 2013 είχε ψηφιστεί νομοθεσία για τα γραφεία κηδειών, η οποία έδινε περίοδο τριών χρόνων προσαρμογής και εναρμόνισης με τον νόμο, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Αν δεν εναρμονίζονταν, θα έπρεπε να πάψει η λειτουργία τους».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

«Σε λίγες μέρες θα είμαστε στον Νοέμβριο του 2026 και δεν αναστάλθηκαν οι εργασίες σε κανένα γραφείο κηδειών», υποστήριξε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι, έπειτα από αστυνομικές έρευνες, ορισμένα γραφεία οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.000 έως 3.000 ευρώ.

«Το αποτέλεσμα από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι αυτά τα γραφεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους ανενόχλητα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα αδειοδοτημένα γραφεία επωμίζονται σημαντικά έξοδα για τη λειτουργία τους.

Όπως υποστήριξε, «τα νόμιμα γραφεία κηδειών πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε φόρους, εγκαταστάσεις και άλλες δαπάνες».

Η πρόταση για το βοήθημα κηδείας

Ο Σύνδεσμος εισηγείται μια συγκεκριμένη αλλαγή στη διαδικασία καταβολής του βοηθήματος κηδείας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να περιορίσει τη δραστηριότητα μη αδειοδοτημένων γραφείων.

«Επειδή υπάρχει το βοήθημα κηδείας, με μια απλή ρύθμιση, για να παραδίδεται το επίδομα κηδείας, να προσκομίζεται η απόδειξη του γραφείου κηδειών μαζί με την αίτηση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μέτρο περιορισμού της φοροδιαφυγής.

«Όσα γραφεία λειτουργούν παράνομα δεν θα μπορούσαν να εκδίδουν απόδειξη και επίσης κάποια αδειοδοτημένα γραφεία δεν θα έμπαιναν στο τρυπάκι της φοροδιαφυγής», υποστήριξε.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη εισήγηση είχε τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών ήδη από το 2010, δηλαδή πριν από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

«Το κράτος δεν χρησιμοποιεί τις δικλίδες ασφαλείας»

Αναφερόμενος στις απαντήσεις που, όπως είπε, λαμβάνει ο Σύνδεσμος, σημείωσε ότι οι αρμόδιοι επικαλούνται τις περιπτώσεις οικογενειών που αναλαμβάνουν μόνες τους τη διοργάνωση μιας κηδείας, χωρίς τη συνδρομή γραφείου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη.

«Δεν υφίσταται πλέον η πρακτική ή υπάρχει σε μεμονωμένες περιπτώσεις», ανέφερε, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μία ή δύο περιπτώσεις τον χρόνο.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Σύνδεσμος προτείνει να προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, μέσω ένορκης δήλωσης ενώπιον Δικαστηρίου.

Όπως εξήγησε, όποιος πραγματοποιεί την κηδεία συγγενικού του προσώπου με δικά του μέσα, χωρίς τη μεσολάβηση γραφείου κηδειών, θα μπορούσε να υποβάλλει σχετική ένορκη δήλωση για να λάβει το βοήθημα.

«Κάποια γραφεία κηδειών εκμεταλλεύονται αυτά τα παραθυράκια. Εμείς δίνουμε δικλίδες ασφαλείας, το κράτος δεν τις χρησιμοποιεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Σύνδεσμος έχει επικοινωνήσει με αρμόδιους φορείς και έχει αποστείλει επιστολές για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«18 νόμιμα και 10 παράνομα γραφεία κηδειών»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σύνδεσμος, στην Κύπρο λειτουργούν συνολικά 28 γραφεία κηδειών, εκ των οποίων τα 18 είναι αδειοδοτημένα και τα υπόλοιπα 10 λειτουργούν, όπως καταγγέλλεται, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Πέραν του ζητήματος του ανταγωνισμού, το μέλος του Συνδέσμου έθεσε και θέματα υγιεινής, καθώς και σεβασμού προς τους νεκρούς.