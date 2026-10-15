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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε

 15.10.2026 - 08:54
Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε

Αρκετά είναι τα σημεία που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν στην Κύπρο, κάθε φορά που τα έντονα καιρικά φαινόμενα «σκεπάζουν» το νησί. 

Πιο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουν αναγνωριστεί 43 σημεία, ενώ έχουν δημοσιευθεί και σχετικοί χάρτες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha καλημέρα» ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υδρολογίας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Κώστας Αριστείδου, αναφέρθηκε σε αυτές τις περιοχές.

Όπως είπε «είναι 38 τα σημεία που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. Τώρα έχουμε αναγνωρίσει ακόμη 5 περιοχές, άρα είναι 43. Όσον αφορά αυτά τα σημεία εάν πλημμυρίσουν θα έχουμε σημαντικές συνέπειες. Ουσιαστικά είναι οι χείμαρροι που περνούν μέσα από οικιστικές ανεπτυγμένες περιοχές. Οι χείμαρροι είναι οι πιο επικίνδυνοι.

Κάποιες από αυτές τις περιοχές έγιναν ήδη πλημμύρες στο παρελθόν και αυτό συνέβαλε στο να αναγνωριστούν ως περιοχές ψηλού κινδύνου. Έχουμε ετοιμάσει χάρτες που δείχνουν ποιος είναι ο κίνδυνος για διάφορες πιθανότητες.

Αυτοί οι χάρτες αποτυπώνουν τις περιοχές. Οι εκτροπές ποταμών δεν είναι κάτι που συστήνετε να γίνεται. Καλύτερα να δίνουμε χώρο στους ποταμούς σε περίπτωση που πλημμυρίσουν».

Με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη – μέλη έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν χάρτες κινδύνου για τις πλημμύρες (πλημμυρικούς χάρτες), οι οποίοι να δείχνουν και το βάθος της δυνητικής πλημμύρας. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη χαρτογράφηση του κινδύνου διεξήγαγε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο όρισε και τρία επίπεδα πιθανοτήτων:

Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 20 χρόνια περίπου – το ‘ελαφρύ’ περιστατικό

Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 100 χρόνια περίπου – το ‘μετρίως σοβαρό’ περιστατικό

Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 500 χρόνια περίπου – το ‘πολύ σοβαρό’ περιστατικό

Μέσα από αυτές τις μελέτες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει καθορίσει συγκεκριμένες Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) σε όλο το νησί. Μεταξύ των πιο γνωστών ευπαθών ζωνών περιλαμβάνονται:

Λευκωσία: Περιοχές που διασχίζει ο ποταμός Πεδιαίος (όπως ο Στρόβολος, ο Άγιος Δομέτιος, το Πολιτικό και η Βιομηχανική Λατσιών).

Λάρνακα: Αστικές και περιαστικές ζώνες που επηρεάζονται από τοπικούς χειμάρρους και την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Λεμεσός & Πάφος: Συγκεκριμένες λεκάνες απορροής ποταμών και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

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