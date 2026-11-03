Νέος συναγερμός: Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν, πέντε εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

Η επίθεση σημειώθηκε παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι επιχειρήσεις στο Κεσμ εντάσσονται σε μια σειρά περιορισμένης έκτασης πληγμάτων που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να τα ανακοινώνουν δημοσίως.

Πέντε εκρήξεις και αναφορές για δύο αεροσκάφη

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA ανέφερε ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δύο αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την περιοχή την ώρα που σημειώνονταν οι εκρήξεις.

Οι αναφορές μεταδόθηκαν επίσης από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, χωρίς να υπάρχουν αρχικά επίσημες διευκρινίσεις από τις ιρανικές Αρχές για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων.

Παράλληλα, δεν είχαν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα και την προέλευση των δύο αεροσκαφών, ούτε είχε επιβεβαιωθεί εάν συνδέονταν άμεσα με το περιστατικό.

Το Πεντάγωνο, όταν δέχθηκε σχετικό ερώτημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), παρέπεμψε στην Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για σχολιασμό.

Wall Street Journal: Μυστικά αμερικανικά πλήγματα εδώ και εβδομάδες



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η επίθεση στο Κεσμ αποτελεί μέρος μιας σειράς αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μικρότερης κλίμακας εναντίον του Ιράν, οι οποίες πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας και περιέγραψαν τις επιχειρήσεις ως περιορισμένα πλήγματα με αμυντικό χαρακτήρα.

Όπως υποστήριξαν, βασικός στόχος είναι να περιοριστεί η δυνατότητα των ιρανικών δυνάμεων να απειλούν εμπορικά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Μία από τις πηγές της εφημερίδας ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν.

Το νησί Κεσμ διαθέτει στρατιωτικές εγκαταστάσεις ιδιαίτερης σημασίας, μεταξύ των οποίων υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων και ναυτική βάση, ενώ φιλοξενεί επίσης σημαντική μονάδα αφαλάτωσης.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία το συντομότερο δυνατό»



Παρά τις πληροφορίες για τα νέα στρατιωτικά πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Το Ιράν θέλει συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να γίνει!», έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο νέας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις εκλογές, απάντησε αρνητικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησής του αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Σχεδόν αποκλεισμένα τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου

Η νέα ένταση καταγράφεται περίπου οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει επιβάλει ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στοχοποιώντας σχεδόν καθημερινά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από την περιοχή χωρίς την έγκρισή της.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Παρότι από τον Σεπτέμβριο έχει καταγραφεί σχετική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, οι απειλές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν ενταθεί εκ νέου τις τελευταίες ημέρες.

Η νέα ένταση συμπίπτει με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά και με την πολιτική αβεβαιότητα στο Ισραήλ ενόψει της μετεκλογικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η προοπτική διπλωματικής συμφωνίας έχει επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική υποχώρηση τη Δευτέρα, εν μέσω προσδοκιών για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση.

Οι νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα στο Κεσμ καταδεικνύουν ότι, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ υπέρ μιας συμφωνίας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Πηγή: protothema.gr