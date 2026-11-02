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ΔΙΕΘΝΗ

Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Ινδία έπειτα από έκρηξη - Συναγερμός για τοξικό νέφος

 02.11.2026 - 23:30
Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Ινδία έπειτα από έκρηξη - Συναγερμός για τοξικό νέφος

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου της Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), στην πόλη Βισακαπατνάμ της Ινδίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της The New Indian Express , τεράστιες φλόγες υψώθηκαν πάνω από το βιομηχανικό συγκρότημα, ενώ πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού κάλυψαν τον ουρανό και έγιναν ορατά από μεγάλη απόσταση.

Μαρτυρίες εργαζομένων κάνουν λόγο για ισχυρό θόρυβο που παρέπεμπε σε έκρηξη λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι προηγήθηκε έκρηξη. «Ακούσαμε ήχους έκρηξης στην περιοχή. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν στον ουρανό, καλύπτοντας τη γύρω περιοχή», δήλωσε εργαζόμενος του διυλιστηρίου.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι εσωτερικές πυροσβεστικές ομάδες του διυλιστηρίου, καθώς και πυροσβεστικά οχήματα από διάφορες περιοχές της πόλης, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκταση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The New Indian Express, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή αποθήκευσης βαρέος πετρελαϊκού υλικού στη μονάδα αναβάθμισης υπολειμμάτων του διυλιστηρίου.

Αξιωματούχος της HPCL εξήγησε ότι ο ιδιαίτερα πυκνός καπνός οφείλεται στο υψηλό ιξώδες του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη δεξαμενή.

Για λόγους ασφαλείας, η διοίκηση του διυλιστηρίου διέκοψε την ηλεκτροδότηση στην πληγείσα περιοχή και απομάκρυνε εργαζομένους σε ασφαλή σημεία.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά της εγκατάστασης, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο σημείο.

Αναστάτωση στις γύρω κατοικημένες περιοχές

Οι φλόγες και οι μεγάλες ποσότητες καπνού προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών Μαλκαπουράμ και Σριχαριπουράμ.

Αρκετοί βγήκαν από τα σπίτια τους όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά και είδαν τα πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή θάνατοι από το περιστατικό.

Η έκταση των υλικών ζημιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το διυλιστήριο της HPCL στη Βισακαπατνάμ αποτελεί μία από τις σημαντικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στην ανατολική ακτή της Ινδίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, με προτεραιότητα την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.

Protothema.gr

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