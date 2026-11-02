Παγκύπριες απεργιακές συγκεντρώσεις εργαζομένων στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ - Ζητούν λύσεις

Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, με μεγάλη Παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντεχνιών ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατήλθαν από σήμερα σε απεργία επ’ αόριστον, «ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες, διαβουλεύσεις και επανειλημμένες παρεμβάσεις των Συντεχνιών, χωρίς να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και την επίλυση δύο βασικών εκκρεμοτήτων: Τη διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου που παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας και Την άμεση εργοδότηση των συναδέλφων τους, οι οποίοι, παρά τη πολυετή υπηρεσία τους στα προγράμματα, παραμένουν στην ανεργία.

Οι Συντεχνίες καλούν την Κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να δώσει συγκεκριμένες και ουσιαστικές λύσεις.

«Δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι να παραμένουν για μήνες χωρίς εισόδημα, ούτε συνάδελφοί τους με πολυετή προσφορά να οδηγούνται στην ανεργία. Η ευθύνη για τη συνέχιση και τη κλιμάκωση της απεργίας βαραίνει τη Κυβέρνηση, η οποία έχει την υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση των εκκρεμοτήτων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ζητούν, επίσης, τη κατανόηση και αλληλεγγύη όσων φοιτούν στα υποστηρικτικά προγράμματα, «γιατί ο αγώνας είναι κοινός για την αναβάθμιση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων, προς όφελος της κοινωνίας και του λαού μας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του στην συγκέντρωση των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ στη Λευκωσία είπε ότι οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχουν κατέλθει σε επ’ αόριστον απεργία από σήμερα, διαμαρτυρόμενοι για την απαράδεκτη στάση της Κυβέρνησης να τους έχει αφήσει χωρίς κανένα εισόδημα από τον περασμένο Μάη.

«Είναι 5 μήνες τώρα οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα εισόδημα και έχουν βγει στη διαμαρτυρία για να ευαισθητοποιηθεί η Κυβέρνηση και να βρει μια λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, ώστε να μπορούν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς», ανέφερε.

Δυστυχώς, πρόσθεσε, «το όλο θέμα είχε τεθεί από μέρους μας ως συνδικαλιστικές οργανώσεις από τον περασμένο Απρίλιο όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος που ρυθμίζει την απασχόληση των εργαζομένων στα προγράμματα. Είχε ζητηθεί από τότε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας όπως είχαν τα τελευταία χρόνια από το 2023».

Σημείωσε ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια από το 2013 μέχρι το 2023 οι εργαζόμενοι ήταν με το απαράδεκτο καθεστώς και παράνομο της αγοράς υπηρεσιών, το οποίο δεν τους επέτρεπε να έχουν το οποιοδήποτε εργασιακό ωφέλημα και τους στερούσε και το επίδομα ανεργίας, το οποίο το χρειάζονταν για να μπορούν να επιβιώνουν την περίοδο που δεν λειτουργούσαν τα προγράμματα, δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο.

«Παρόλο που ήταν αίτημα τόσων ετών φρόντισε η Κυβέρνηση να απολεσθεί αυτό το ωφέλημα και είχαμε ζητήσει εμείς εφόσον δεν θεωρείτο ότι υπήρχε διακοπή στην απασχόλησή τους, εφόσον είχαν κριθεί ως αορίστου χρόνου, να συνεχίσει το κράτος να τους πληρώνει όπως πληρώνει και τους υπόλοιπους εργαζομένους στην εκπαίδευση, ώστε να έχουν εισόδημα και να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους. Δυστυχώς, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα», συμπλήρωσε.

Είπε, επίσης, ότι παρόλο που είχαν κάνει συσκέψεις με όλες τις υπηρεσίες του κράτους, είχαν κάνει μια τελευταία συνάντηση στις 29 του Ιούλη και τους είχε λεχθεί σε αυτή τη συνάντηση ότι έπρεπε να ληφθεί η πολιτική απόφαση για την ρύθμιση του θέματος.

«Είχαμε επικοινωνήσει και με τους δύο Υπουργούς που εμπλέκονταν τότε στην όλη συζήτηση, την Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Εργασίας. Μας είχαν υποσχεθεί ότι ναι, θα φρόντιζαν ώστε να βρεθεί λύση στο όλο θέμα. Σήμερα έχουμε 2 Νοεμβρίου και ακόμα να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ρύθμιση που να επιτρέπει σε αυτούς τους εργαζομένους να έχουν εισόδημα όλη αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση της Υπουργού Παιδείας, η οποία χαρακτήρισε υπερβολικές αυτές τις διαμαρτυρίες λόγω του ότι υπάρχει συζήτηση και στο Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το ζήτημα, ο κ. Κωνσταντίνου διερωτήθηκε: «Είναι υπερβολικό, και ρωτούμε την Υπουργό, να ζητούν οι εργαζόμενοι να έχουν εισόδημα να μπορούν να επιβιώσουν;»

«Δεν ξέρω ποιος πολίτης της Δημοκρατίας θεωρεί υπερβολικό το αίτημα να έχει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος ένα εισόδημα που να του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς. Σκεφτείτε σε αυτή την περίπτωση των συγκεκριμένων εργαζομένων, οι οποίοι για 5 μήνες τώρα είναι χωρίς κανένα εισόδημα. Πώς να το χαρακτηρίσω; Δεν υπάρχουν λόγια τέλος πάντων να περιγράψουμε μια τέτοια δήλωση, γιατί είναι εκτός του ανθρώπινου στοιχείου της ανθρώπινης προσέγγισης και είναι κρίμα που έχει αναφέρει μια τέτοια δήλωση η Υπουργός», σημείωσε.

Ο Επαρχιακός γραμματέας της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ Λευκωσίας, Παμπος Αναστασίου, σε δηλώσεις του είπε ότι ελπίζουν και εύχονται ο Πρόεδρος να ευαισθητοποιηθεί, παρότι την προηγούμενη φορά που πήγαν τους υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα.

«Ελπίζουμε να κάνει έγκαιρα την παρέμβαση του, αυτός ο κόσμος να πιάσει ένα εισόδημα στο σπίτι του. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι στο στάδιο της εξαθλίωσης. Και όμως είναι ακόμη εδώ, βρίσκονται μαζί μας, στέκονται δίπλα μας και θα στέκουνε δίπλα μας όσο χρειαστεί αυτός ο αγώνας. Παράκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει έγκαιρα αυτό που μας υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Αναστασίου είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι όσα έχουν κερδίσει σήμερα τα έχουν κερδίσει εδώ και 12 χρόνια μέσα από αγώνες στους δρόμους και στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

«Τίποτα δεν τους έχει χαριστεί. Απολύτως τίποτα. Η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών ακριβώς ήρθε, όχι γιατί παραχωρήθηκε ευγενικά από την κ. Υπουργό και την Κυβέρνηση, αλλά γιατί δικαιώθηκαν μέσα από τις αίθουσες του δικαστηρίου, και αυτό έλειπε το κράτος σαν εργοδότης να μην τηρεί τις αποφάσεις του δικαστηρίου», σημείωσε.

«Σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο να πούμε ότι υπάρχει ρητά, και αυτή τη στιγμή το κράτος παρατυπεί και παρανομεί, ότι όλα τα προγράμματα στελεχώνονται μόνο από εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων που υπήρχαν ήδη εδώ και χρόνια σε αυτά τα προγράμματα τα απογευματινά», συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο κ. Αναστασίου, «έχουμε αυτή τη στιγμή 130 συναδέλφους περίπου, οι οποίοι είναι χωρίς εργασία, εδώ και 5-6 μήνες, και αντί να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που εμείς σαν συντεχνίες προειδοποιήσαμε από τον Απρίλιο, να γίνουν οι προκηρύξεις, να στελεχωθούν έγκαιρα τα προγράμματα, αυτή την στιγμή λειτουργούν με ανθρώπους, που δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους τους πρωινούς τους εκπαιδευτικούς, που δουλεύουν υπερωριακά και καλύπτουν αυτά τα τμήματα, και έχουμε ανθρώπους άνεργους».

«Άρα, αυτή την στιγμή το κράτος παρατυπεί γιατί ακριβώς στο νομοσχέδιο υπάρχει ξεκάθαρη ρητή αναφορά ποιοι στελεχώνουν και τι», επανέλαβε.

Επίσης, πρόσθεσε, «εμείς, επειδή ακριβώς ξέραμε ότι οι αορίστου συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, όμως τους καλοκαιρινούς μήνες πληρώνονται γιατί τα συμβόλαια τους είναι ετήσια, τους δώσαμε δύο λύσεις είτε να τους κάνουν ετήσια συμβόλαια και να πληρώνονται κανονικά είτε ακόμη να τους δίνεται ένα επίδομα,- ακριβώς αφού δεν μπορούν να δώσουν ανεργιακό - του ύψους του ανεργιακού, να μπορεί ο κόσμος αυτός να επιβιώσει».

Αυτοί οι άνθρωποι, συνέχισε ο κ. Αναστασίου, τα δάνειά τους, οι υποχρεώσεις τους τρέχουν.

«Κανένας αριθμός, καμία ανταπόκριση από πλευράς Κυβέρνησης που να λέει ότι έχουν καλή θέληση δεν θα τα πληρώσει αυτά. Οι τράπεζες δεν καταλαβαίνουν. Αυτό θέλουμε; Να τους πιάσουν και τα σπίτια στο τέλος; Όχι. Δώδεκα χρόνια στους δρόμους, κερδίσαμε αυτό που κανένας δεν περίμενε. Και επειδή ακριβώς είχαμε δίκαιο και δικαιωθήκαμε στα δικαστήρια και αυτή την φορά έχουμε δίκιο, και αυτή την φορά θα δικαιωθούμε, όσο κι αν λένε ότι έχουν καλές προθέσεις», πρόσθεσε.

Η Υπουργός, είπε ο κ. Αναστασίου, ανέφερε ότι βιάστηκαν σήμερα να κάνουν ενέργειες.

«Όταν τους δίνεις δύο εβδομάδες προειδοποίηση να βρουν λύσεις, που πήγαμε και πιο παλιά, από τον Μάη, τους δίνουμε 3 εβδομάδες, μας καλούν στη συνάντηση και μας λέει παιδιά δώστε μας λίγες μέρες, κλπ, εξαγγέλλουμε 24ωρα, έχουν περάσει ακόμη 10 μέρες», πρόσθεσε.

Δηλαδή, συνέχισε, «με λίγα λόγια από τον καιρό που μας είπε ότι βιαστήκαμε, έχει παρέλθει ένας μήνας. Τι έγινε; Τίποτα και ούτε θα γίνει τίποτα, αν δεν δείξουν πραγματική θέληση».

«Άρα, τους τονίζουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο κόσμος είναι μαθημένος τα δύσκολα και ναι, επειδή έχουμε δίκαιο, ο αγώνας αυτός θα κερδηθεί ακόμη μια φορά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε», κατέληξε.

ΚΥΠΕ