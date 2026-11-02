Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, κυρίως από ψηλές νεφώσεις Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα καταστεί παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Παρασκευή, ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.