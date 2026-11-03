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ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος στη Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν οκτώ αστυνομικούς και απήγαγαν άλλους πέντε πριν από κομματική ψηφοφορία

 03.11.2026 - 06:08
Τρόμος στη Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν οκτώ αστυνομικούς και απήγαγαν άλλους πέντε πριν από κομματική ψηφοφορία

Οκτώ αστυνομικοί δολοφονήθηκαν από ενόπλους χθες Δευτέρα ενώ μετέβαιναν για να εγγυηθούν την ασφάλεια κομματικής ψηφοφορίας ενόψει των εκλογών για τη Γερουσία στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και κάτοικος.

Έπεσαν σε ενέδρα κοντά στο χωριό Γκιντάν Κάνο, σε οδικό άξονα που συνδέει τις πολιτείες Ζαμφαρά και Σόκοτο.

Ο Ιμπραήμ Ουμάρ, κάτοικος της κοινότητας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κακοποιοί άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν αστυνομικοί και σκότωσαν οκτώ από αυτούς, σκορπίζοντας τους υπόλοιπους σε περιοχή με βλάστηση».

Ο τοπικός αξιωματούχος, ο Αντάμου Κάντου Γκόρα, επιβεβαίωσε στο AFP τον απολογισμό των οκτώ νεκρών. Συμπλήρωσε πως ακόμη πέντε αστυνομικοί απήχθησαν, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία Ζαμφαρά, ο Γιαζίντ Αμπουμπακάρ, διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί που έπεσαν σε ενέδρα στάλθηκαν από τη γειτονική πολιτεία Σόκοτο για να εγγυηθούν την ασφάλεια ψηφοφορίας.

Η διαδικασία έχει σκοπό να αναδειχθεί ο υποψήφιος για τη Γερουσία του Κογκρέσου Προοδευτικών (APC), της παράταξης του προέδρου της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου, στην εκλογική περιφέρεια Βόρεια Ζαμφαρά. Η ψηφοφορία οργανώθηκε για δεύτερη φορά: προηγούμενη ακυρώθηκε εξαιτίας παρατυπιών.

Η επίθεση διαπράχθηκε καθώς η Νιγηρία ετοιμάζεται για τις γενικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2027, με φόντο την επιδείνωση της βίας ένοπλων οργανώσεων στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Ομάδες ενόπλων, γνωστές απλά με την ονομασία bandits («ληστοσυμμορίτες») έχουν πολλαπλασιάσει τις εφόδους εναντίον χωριών, τις απαγωγές για λύτρα και τις εκβιάσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες, επαρχιακές περιοχές, όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη.

Πέρα από τη δράση κακοποιών, η χώρα είναι αντιμέτωπη με την εξέγερση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ, συχνές φονικές συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών, καθώς και τη δράση αυτονομιστών στο νοτιοανατολικό της τμήμα.

Πηγή: protothema.gr

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