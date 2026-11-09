5 φρούτα που βοηθούν το ανοσοποιητικό τον χειμώνα

Ορισμένα φρούτα ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να μας προστατεύσουν από ένα κρυολόγημα ή τη γρίπη, ωστόσο μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό.

1. Πορτοκάλια, μανταρίνια και άλλα εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν από τις πιο γνωστές φυσικές πηγές βιταμίνης C, ενός θρεπτικού συστατικού που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πορτοκάλια, μανταρίνια και κλημεντίνες μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή κατά τους χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με το BBC Good Food, η τακτική πρόσληψη βιταμίνης C έχει συνδεθεί με μικρότερης διάρκειας και ηπιότερα κρυολογήματα.

2. Ακτινίδιο

Το ακτινίδιο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη C. Το BBC Good Food αναφέρει ότι ένα ακτινίδιο μπορεί να καλύψει λίγο περισσότερο από τις ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνη C, ενώ περιέχει επίσης βιταμίνες Ε και Κ, φυλλικό οξύ και άλλες φυτικές ενώσεις. Τα θρεπτικά συστατικά του μπορούν να υποστηρίξουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού.

3. Γκρέιπφρουτ

Το γκρέιπφρουτ ανήκει επίσης στα εσπεριδοειδή που προσφέρουν βιταμίνη C. Το BBC Good Food το προτείνει μαζί με το πορτοκάλι ως έναν εύκολο τρόπο να διατηρείται σταθερή η πρόσληψη βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το CNN το κατατάσσει στα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα στη συγκεκριμένη βιταμίνη.

4. Φράουλες

Οι φράουλες αποτελούν ακόμη μία φυσική πηγή βιταμίνης C. Το BBC Good Food τις συμπεριλαμβάνει μεταξύ των καλύτερων διατροφικών πηγών της βιταμίνης, μαζί με τα πορτοκάλια και τα ακτινίδια, ενώ το CNN τις κατατάσσει επίσης στα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

5. Ρόδι

Το ρόδι αποτελεί ακόμη μία επιλογή για τη χειμερινή διατροφή. Είναι πηγή βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ περιέχει επίσης πολυφαινόλες και άλλες αντιοξειδωτικές ενώσεις. Το BBC Good Food το συμπεριλαμβάνει μάλιστα μεταξύ των τροφών που μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή κατά την περίοδο των κρυολογημάτων και της γρίπης.

Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα φρούτα δεν αποτελούν «ασπίδα» απέναντι στο κρυολόγημα. Όπως επισημαίνει το CNN, για τους περισσότερους ανθρώπους η βιταμίνη C δεν μειώνει τον κίνδυνο να κολλήσουν κρυολόγημα, αν και η τακτική πρόσληψή της μπορεί να συνδέεται με ελαφρώς μικρότερη διάρκεια ή ηπιότερα συμπτώματα.

Πηγή: lifo.gr