Ρωσία: Καταζητούμενος ο ακτιβιστής που διέρρευσε βίντεο από βιασμούς σε φυλακές

Η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων Gulagu.net λέει πως τα βίντεο που ο Σαβέλιεφ της έδωσε καταγράφουν στιγμιότυπα τόσο βασανιστηρίων όσο και σεξουαλικών επιθέσεων σε μια φυλακή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Μετά τη διαρροή των βίντεο στο Gulagu.net, πέντε υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του σωφρονιστικού συστήματος απολύθηκαν και ξεκίνησε μια σειρά ποινικών ερευνών. Η βάση δεδομένων δεν διευκρινίζει για ποιο έγκλημα καταζητείται ο 31χρονος Λευκορώσος.

Σε ένα βίντεο, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Gulagu.net, ο Σαβέλιεφ λέει πως δεν εκπλήσσεται και τώρα βρίσκεται στη Γαλλία. «Προετοιμαζόμουν για αυτό, όμως δεν είναι ευχάριστο», επισημαίνει.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Russian authorities said they fired five senior prison officials and opened a slew of criminal investigations into alleged torture and sexual assaults at a jail in the Saratov region https://t.co/hg1WYA3crZ pic.twitter.com/MgsbRqm0lY