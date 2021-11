Η Τζέμα Γουίλαν αποκάλυψε πώς τα γυρίσματα των σκηνών με σεξ στο «Game of Thrones» ήταν πραγματικά

Η Τζέμα Γουίλαν αποκάλυψε πώς τα γυρίσματα των σκηνών με σεξ στο «Game of Thrones» ήταν πραγματικά.

Η 40χρονη Βρετανίδα ηθοποιός η οποία υποδυόταν στην τη Γιάρα Γκρέιτζοϊ, στην αμερικανική δραματική σειρά επικής φαντασίας, η οποία βασίζεται στη σειρά βιβλίων Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου, μιλώντας με ειλικρίνεια για την εμπειρία της στα γυρίσματα της σειράς της HBO ανέφερε πως το καστ ήταν εξαιρετικό στο να «φροντίζει ο ένας τον άλλον» αρκετές φορές ακόμα ξεπερνώντας ακόμα και το σενάριο.

«Συνήθιζαν να λένε: «Όταν φωνάζουμε δράση, προχωρήστε!», και θα μπορούσε να είναι ένα είδος ξέφρενου χάους», είπε ο Τζέμα Γουίλαν, στον Guardian . «Αλλά μεταξύ των ηθοποιών υπήρχε πάντα το ένστικτο του ελέγχου», είπε η ηθοποιός.

Πράγματι, οι ηθοποιοί «σχεδόν κυριολεκτικά» αφέθηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών σκηνών του «Game of Thrones» — συμπεριλαμβανομένης και της Γιάρα Γκρέιτζοϊ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η Τζέμα Γουίλαν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο prequel του "Game of Thrones" "House of the Dragon".