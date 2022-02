Ο Ρώσος πρέσβης «απειλεί» την Κύπρο: «Πώς θα έχετε Ρώσους τουρίστες; Στην Τουρκία θα πάνε» - Δείτε βίντεο

«Νομίζω ότι πυροβολούν τα πόδια τους οι Ευρωπαίοι. Από που θα έχουν το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το σιτάρι; Πως θα έχει η Κύπρος Ρώσους τουρίστες; Δεν θα έρθουν. Στην Τουρκία θα πάνε. Το θέλετε; Θα ξοδέψουν τα χρήματά τους εκεί. Καλοκαίρι έρχεται. Εσείς κλείσατε τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Πυροβολήσατε τα πόδια σας. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό». Σε αυτές τις δηλώσεις προέβη, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο, σχολιάζοντας τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Μόσχας.

Τη θέση πως τα σχέδια της Ρωσίας δεν περιλαμβάνουν την κατάληψη ουκρανικών εδαφών, αλλά την προστασία Ρώσων πολιτών στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, εξέφρασε ακόμη ο πρέσβης.

Σε συνέντευξή του στο ΣΙΓΜΑ, ο Στανισλάβ Οσάτσι αρνήθηκε ότι η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, εκφράζοντας την θέση πως η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα απειλήσει τα συμφέροντα της Μόσχας.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι δεν «τίθεται θέμα αναβάθμισης του ψευδοκράτους από την Ρωσία, λέγοντας ότι τόσο η Ευρώπη, όσο και η Κύπρος πυροβολούν τα πόδια τους με την επιβολή κυρώσεων».

Αρχικά ερωτηθείς για τους λόγους που οδήγησαν στον πόλεμο, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο είπε πως, «για οκτώ ολόκληρα χρόνια ο πληθυσμός της νοτιοανατολικής Ουκρανίας υποβαλλόταν σε γενοκτονία. Όλα αυτά τα χρόνια οι δυτικοί εταίροι κάλυπταν αυτά τα γεγονότα, προστάτευαν το καθεστώς της Ουκρανίας και έκλειναν τα μάτια στα εγκλήματα».

