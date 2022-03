ΠΟΕΔ: Στέλνει εισηγήσεις για τα πρωτόκολλα στα σχολεία - Σταδιακή επιστροφή στην προ-covid εποχή

Επιστολή με συγκεκριμένες εισηγήσεις όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πρωτοκόλλων στα σχολεία, θα αποστείλει τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο Υγείας η ΠΟΕΔ, ανέφερε σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, προσθέτοντας ότι η Οργάνωση αναμένει τις λεπτομέρειες όσον αφορά το «test to stay» για εκπαιδευτικούς.

Εφαρμογή του μέτρου «test to Stay» και στους εκπαιδευτικούς

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου «test to Stay» και στους εκπαιδευτικούς, η κα. Βασιλείου είπε ότι την Τρίτη, 8 Μαρτίου, κλήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας σε σύσκεψη όπου ως ΠΟΕΔ ενημερώθηκαν για την πρόθεση του Υπουργείου να εφαρμοστεί το τεστ για παραμονή τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε παιδιά νηπιαγωγείου.



«Χθες 9/3 υπήρξε η ενημέρωση ότι έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως ΠΟΕΔ ακούσαμε την πρόθεση, αλλά και τον σχεδιασμό, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες και σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης φαίνεται ότι προχωρά το test to Stay σε εκπαιδευτικούς από τη Δευτέρα. Εκκρεμούν βέβαια κάποιες περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες», πρόσθεσε.



Ανέφερε, επίσης, ότι ως ΠΟΕΔ στη συνάντηση κατέθεσαν και την ανάγκη, εάν και εφόσον η επιδημιολογική εικόνα της χώρας το επιτρέπει, τα πρωτόκολλα να τροποποιηθούν με σκοπό σταδιακά τα σχολεία να επανέρχονται στην προ covid εποχή.



Συγκεκριμένα, συνέχισε η κα. Βασιλείου, εισήγηση της ΠΟΕΔ «είναι να προστεθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούνται εκδρομές, επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες από τις σχολικές μας μονάδες, τις οποίες εδώ και δύο χρόνια τα παιδιά τις έχουν στερηθεί λόγω της πανδημίας και των πρωτοκόλλων».



«Εκείνο που ειπώθηκε από πλευράς Υπουργού είναι ότι θα το εξετάσει, γιατί πρόθεση όλων είναι σιγά-σιγά να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Τις συγκεκριμένες εισηγήσεις όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πρωτοκόλλων θα τις προωθήσουμε και γραπτώς τις επόμενες μέρες με σχετική επιστολή μας», συμπλήρωσε.



Ερωτηθείσα σχετικά με την καταγραφή κρουσμάτων εντός των σχολικών μονάδων, η κα. Βασιλείου είπε ότι σίγουρα τα σχολεία, «όπως έχουμε πει αρκετές φορές είναι μέρος της κοινότητας» και όταν καταγράφονται κρούσματα στην κοινότητα είναι λογικό και αναμενόμενο να καταγράφονται και κρούσματα εντός των σχολικών μονάδων.



«Συγκριτικά όμως, βλέποντας τα ποσοστά των θετικών κρουσμάτων φαίνεται ότι είναι αρκετά χαμηλό στα σχολεία μας και να το πούμε ακόμα μια φορά ότι, αυτό οφείλεται και στις τεράστιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας, για την τήρηση των πρωτοκόλλων», σημείωσε.



Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

Παράλληλα, η κα. Βασιλείου, ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε ότι έχουν ήδη στα χέρια τους μια πρόταση όσον αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, την οποία και μελετούν στα συλλογικά όργανα της οργάνωσης.



Όπως είπε η κα. Βασιλείου, στόχος της ΠΟΕΔ είναι να καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις και επί της πρότασης, αλλά και γενικότερα για το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.



«Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Διαχρονικά πρέπει να πούμε ότι η οργάνωση ήταν διατεθειμένη να συμμετέχει στον όποιον διάλογο αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, γιατί είναι και δική μας παραδοχή ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης χρήζει βελτίωσης, χρήζει αλλαγής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος», κατέληξε.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ