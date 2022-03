Βοήθεια στους πληγέντες Ουκρανούς από Hope For Children & CY4UA

Με στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) προχώρησε σε σύμπραξη με το δίκτυο διεθνών εθελοντών που βρίσκονται στην Κύπρο, CY4UA – Cyprus for Ukraine, για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Οργανισμός μαζί με το δίκτυο CY4UA έχει ήδη αρχίσει να στηρίζει πέραν από 380 παιδιά και οικογένειες από Ουκρανία που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο λόγω του πολέμου.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία πρόκειται να υλοποιηθεί η παροχή ειδών πρώτη ανάγκης και υπηρεσιών στήριξης σε οικογένειες Ουκρανικής καταγωγής που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο λόγω του πολέμου που επικρατεί στη χώρα τους. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 108 παιδιά και 275 ενήλικες με τους αριθμούς αυτούς να έχουν αυξητική τάση, συμπληρώνεται.

Στις οικογένειες που βρίσκονται στην Κύπρο, το Hope For Children θα προσφέρει ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση εξατομικευμένων αναγκών, στήριξη για την εξασφάλιση διαμονής, διευκόλυνση στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας και κρατικών υπηρεσιών, πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, υλοποίηση ψυχο-κοινωνικών δραστηριοτήτων στήριξης στα παιδιά, και όποιες άλλες ανάγκες προκύπτουν στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Θα γίνει επίσης, συλλογή ειδών ένδυσης, φαρμακευτικών προϊόντων και ξηρών τροφών για τις οικογένειες που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο. Το κοινό μπορεί να στηρίξει αυτές τις δράσεις με χρηματικές δωρεές στο Hope For Children, δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης και δωρεά μέσω NFTs. Όπως αναφέρεται, το Hope For Children συνεργάζεται με προγραμματιστές blockchain από την Function X Foundation και την Pundi X Labs για να δημιουργήσουν το «Hope For Children NFT» για να δεχθεί δωρεά μέσω κρυπτονομισμάτων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δωρίσουν κρυπτονομίσματα μέσω της κοπής της περιορισμένης έκδοσης του Hope for Children NFT ως πιστοποιητικό εκτίμησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ