Ρώσος τουρίστας πόζαρε με μαγιό και «πρόδωσε» τη θέση ενός S-400 στην Κριμαία

«Ίσως παραείμαστε αυστηροί με τους Ρώσους τουρίστες. Αυτός ο άνδρας υπήρξε πολύ εξυπηρετικός», έγραψε εχθές το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter. To μήνυμα συνοδευόταν από τη φωτογραφία ενός ηλικιωμένου άνδρα με μαγιό, ο οποίος ποζάρει σε μια παραλία με φόντο ένα ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H