Godzilla vs Kong: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του σίκουελ - Δείτε το trailer

Η Warner Bros. Pictures και η Legendary Pictures ανακοίνωσαν τις προάλλες ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα του επερχόμενου σίκουελ του Godzilla vs Kong. Η ταινία γυρίζεται σε τοποθεσία στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Η συνέχεια του Godzilla vs Kong φέρνει τον παντοδύναμο Κονγκ και τον τρομακτικό Γκοτζίλα απέναντι σε μια κολοσσιαία ανεξερεύνητη απειλή που κρύβεται στον κόσμο μας, αμφισβητώντας την ίδια τους την ύπαρξη – και τη δική μας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η νέα ταινία θα εμβαθύνει στις ιστορίες των Τιτάνων, την προέλευσή τους και τα μυστήρια του Skull Island και πέρα, ενώ θα αποκαλύψει τη μυθική μάχη που βοήθησε στη δημιουργία αυτών των εξαιρετικών όντων και τα έδεσε για πάντα με την ανθρωπότητα.

Την ταινία διευθύνει και πάλι ο σκηνοθέτης Adam Wingard (You’re Next , The Guest) και θα πρωταγωνιστούν οι Rebecca Hall (The Night House, Resurrection), Brian Tyree Henry (Bullet Train, Atlanta) και Kaylee Hottle (Godzilla vs Κονγκ).

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη ταινία έσπασε ρεκόρ εισπράξεων εν μέσω πανδημίας.

Η υπόθεση του αρχικού Godzilla vs Kong

Σε μια εποχή που τα τέρατα περπατούν στη Γη, ο αγώνας της ανθρωπότητας θέτει τους Godzilla και Kong σε μια πορεία σύγκρουσης, παρακολουθώντας τις δύο ισχυρότερες δυνάμεις της φύσης στον πλανήτη να συγκρούονται σε μια θεαματική μάχη.

Στο φιλμ πρωταγωνιστούσαν οι Alexander Skarsgård (Big Little Lies, The Little Drummer Girl), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, Professor Marston and the Wonder Women), Brian Tyree Henry (Atlanta, Widows), Shun Oguri (Gintama), Eiza González (Baby Driver), Jessica Henwick (Iron Fist) και Julian Dennison (Deadpool 2).

Δείτε το trailer:

ΠΗΓΗ: watchandchill