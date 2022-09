iPhone 14: Η τιμή του ξεκινά από $799, και από $899 το 14 Plus

Η μεγάλη είδηση για το iPhone είναι ότι έρχεται το τέλος του Mini.

The new iPhone lineup #AppleEvent pic.twitter.com/XNkXiTLcCV

Όσον αφορά στο iPhone 14, θα πωλείται προς 799 ως τιμή εκκίνησης και το 14 Plus από 899 δολ. Οι προ-παραγγελίες ξεκινούν από τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάθεσή του στις 16 Σεπτεμβρίου και του 14 Plus στις 7 Οκτωβρίου.

Το iPhone 14 Pro θα διατίθεται στις ΗΠΑ από τις 16 Σεπτεμβρίου προς 999 δολάρια και το iPhone 14 Pro Max, η ναυαρχίδα της σειράς, προς 1.099 δολάρια. Σύντομα, θα ανακοινωθούν οι τιμές και οι ημερομηνίες διάθεσης στην Ελλάδα.

Οι κορυφαίες εκδόσεις του iPhone 14, είναι, όπως πάντα, οι Pro, με διαστάσεις οθόνης 6,1 και 6,7 ιντσών, τον πανίσχυρο επεξεργαστή A16 Bionic με 16 δισεκατομμύρια ημιαγωγούς, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή της περίφημης «εγκοπής» στο πάνω μέρος της οθόνης, μια μακρόστενη μαύρη λωρίδα, η οποία πλέον έχει βαφτιστεί ως «Power Island» και το σχήμα της αλλάζει, αναλόγως της πληροφορίας που απεικονίζει, όπως πχ τις λειτουργίες που συνεχίζονται στο πάρασκήνιο μιας τηλεφωνικής κλήσης.

New Ultra wide camera on iPhone 14 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/ehJP2XvpVC

Οι επιδόσεις του iPhone 14 είναι βελτιωμένες, παρόλο που διατηρείται ο ίδιος κεντρικός επεξεργαστής με το προηγούμενο μοντέλο, ο A15 Bionic. Ωστόσο, πρόκειται για μια ριζικά αναβαθμισμένη εκδοχή του, με 18% αυξημένη ταχύτητα, χάρη στην 5πυρηνη αρχιτεκτονική. Ως αποτέλεσμα, ο A15 Bionic είναι ο ταχύτερος επεξεργαστής σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο smartphone στην παγκόσμια αγορά.

Σε ό,τι αφορά στην φωτογραφική μηχανή, το iPhone 14 είναι εφοδιασμένο με μια κύρια κάμερα 12 megapixel, με μεγαλύτερο και ταχύτερο αισθητήρα και κατά 49% βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο δεύτερος φακός στο πίσω μέρος της συσκευής (και σε διαγώνια διάταξη) είναι ένας υπερ-ευρυγώνιος. Η εμπρόσθια (selfie) κάμερα έχει και αυτή αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και κατά 38% καλύτερη απόδοση στο χαμηλό φωτισμό.

Η βασική κάμερα του iPhone 14 Pro είναι 48 megapixel, για λήψη φωτογραφιών της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, σε σύγκριση ακόμη και με επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές. Προσφέρει επίσης διευρυμένη δυνατότητα επεξεργασίας στους φωτογράφους, ιδιαίτερα στο format RAW. Η Apple κάνει λόγο για την καλύτερη κάμερα που έχει τοποθετήσει ποτέ σε φορητή συσκευή της.

Το iPhone 14 προσφέρει τη δυνατότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ασχέτως εάν είναι εφικτή ή όχι η σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η Apple εξέλιξε μια νέα τεχνολογία αποστολής SMS, με αλγόριθμο για αυξημένη συμπίεση της πληροφορίας, έτσι ώστε να μεταδίδεται μέσω δορυφόρου.

Emergency SOS via Satellite on iPhone 14 #AppleEvent pic.twitter.com/HHcKesO7JH

Η Apple έχει δημιουργήσει ένα ειδικό δίκτυο υποστήριξης, ώστε να λαμβάνει και να επεξεργάζεται μηνύματα SOS, με δορυφορική επικοινωνία, επίγειους σταθμούς κ.λπ. Αυτή η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης θα διατίθεται δωρεάν για 2 χρόνια, σε όσους αγοράσουν iPhone 14 -αρκεί, βεβαίως, να τυγχάνουν κάτοικοι ΗΠΑ και Καναδά (σε πρώτη φάση).

Το νέο AppleWatch, στην 8η γενιά πλέον και έχοντας κατακτήσει την κορυφή στις πωλήσεις smartwatch παγκοσμίως επί 7 συναπτά έτη, θα έχει μεγαλύτερη οθόνη, νέες προσόψεις με πρωτότυπα και ελκυστικά θέματα. Βελτιωμένα χαρακτηριστικά του είναι η ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία και τη φυσική κατάσταση του χρήστη, η ασφάλεια και η συνδεσιμότητα. Το highlight είναι, ωστόσο, η δυνατότητα του καινούργιου AppleWatch για την παρακολούθηση του κύκλου ωορρηξίας, ειδικά για τις γυναίκες.

Πολύ σημαντική προσθήκη στις δυνατότητες του καινούργιου AppleWatch είναι η αυτόματη ανίχνευση αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Μετρώντας τις απότομες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις, το AppleWatch καταγράφει τυχόν σύγκρουση και αναλαμβάνει δράση, στέλνοντας μήνυμα SOS στις αντίστοιχες υπηρεσίες άμεσης δράσης, για τη διάσωση και τη φροντίδα του χρήστη του.

Το AppleWatch 8 θα έχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης με roaming σε όλο τον κόσμο, θα διαθέτει επιπλέον αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας κ.α. ενώ ως προς την εμφάνισή του, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία συνδυασμών και επιλογών -καθώς και μια πολυτελής έκδοση σε συνεργασία με τον οίκο Hermes.

Το AppleWatch 8 θα είναι διαθέσιμο (στις ΗΠΑ) από τις 16 Σεπτεμβρίου και από 399 δολ.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καινοτομία στη γκάμα του AppleWatch, είναι η έκδοση Ultra, η οποία απευθύνεται σε χρήστες με έντονη αθλητική δραστηριότητα, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Το AppleWatch Ultra φέρει μεγάλη οθόνη (49mm), με ενδείξεις ακριβείας για τον προσανατολισμό και την πλοήγηση στην ύπαιθρο, ενώ η διάρκεια της μπαταρίας του είναι 36 ώρες με μία φόρτιση, η οποία μπορεί να ανέλθει έως και τις 60 ώρες με την ανάλογη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κατασκευή της κάσας, καθώς και τα τρία διαθέσιμα λουράκια είναι βαρέως τύπου, με πρωτοποριακές μεθόδους κατεργασίας και συναρμολόγησης για τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στην κακομεταχείριση, σε ξηρά αλλά και στην ανοιχτή θάλασσα. Επίσης, το AppleWatch Ultra είναι εφοδιασμένο με τρία μικρόφωνα και δύο ηχεία, για καλύτερη απόδοση ακόμη και υπό συνθήκες ανεμοθύελλας.

Το AppleWatch Ultra είναι το πιο σκληροτράχηλο smartwatch που έχει παραγάγει ποτέ η Apple, για αθλητισμό στο βουνό ή ακόμη και σε βάθος 40 μέτρων υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Θα τιμάται στις ΗΠΑ από 799 δολ. και προγραμματίζεται να διατεθεί στην αγορά από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το δεύτερο προϊόν της σημερινής παρουσίασης από το Κουπερτίνο και το στρατηγείο της Apple, είναι τα ασύρματα ακουστικά AirPods Pro. Με βελτιωμένα εξαρτήματα στο εσωτερικό τους και βασισμένα σε τεχνολογία αιχμής, τα καινούργια ακουστικά, προσφέρουν αισθητά βελτιωμένα ποιότητα ήχου και καλύτερη συνδεσιμότητα.

Charge your AirPods Pro with an Apple Watch charger #AppleEvent pic.twitter.com/YJeT9sNdKr