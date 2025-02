Γκαρσόνα Α, Γκαρσόνα Βου*

Τι γίνεται όμως όταν μια ιστορία σκάει πρώτη φορά ήδη ως φάρσα και μετά επαναλαμβάνεται ως έχει; Τον περασμένο Οκτώβριο δημιουργήθηκε θέμα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής γιατί λέει στάλθηκε από τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες Δημοτικής και Μέσης/Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σε γονείς μαθητών ερωτηματολόγιο-επιστολή που όπου αναγράφεται ο όρος «Γονέας 1» και «Γονέας 2» αντί οι όροι «μητέρα» και «πατέρας». Τελικά αποδείχθηκε μια μεγαλειώδης μπούρδα από αυτές που καταπίνουν αμάσητες ψέκες, συνωμοσιολόγοι, υπερπατριώτες, χριστιανοταλιμπάν και σούμπιτος ο ακροδεξιός όχλος για να μυξοκλαίνε μετά ότι έρχεται η woke κουλτούρα να τους αλλάξει το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μέχρι και τα ανθρωπάκια στις πινακίδες του WC. Κατά τ’ άλλα είμαστε οι προοδευτικοί... “snowflakes”, “υπερευαίσθητοι” και “επιβάλλουμε τον woke φασισμό” αλλά η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν μεγαλύτερες drama queens στον πλανήτη από τις (αρσενικές και θηλυκές) ακροδεξιές Karens που παθαίνουν triggering κάθε τρεις και λίγο από οτιδήποτε νομίζουν ότι απειλεί το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια όπως διαμορφώθηκε πριν από δύο χιλιετίες (λέγεται “επιστήμη”, “εξέλιξη”, “πρόοδος” ή “εκσυγχρονισμός” αλλά είναι προφανές ότι πολλά έχουν δει τα μάτια τους αλλά αυτά τους φέρνουν τρόμο). Που λέτε λοιπόν, απλά κάποιος παπάρας τύπωσε το έγγραφο, διέγραψε με στυλό τους όρους “γονέας/κηδεμόνας” που είναι η διεθνής πρακτική (εν τω μεταξύ πουθενά δεν αναγράφονται νούμερα) κι έγραψε “πατέρας” και “μητέρα” και την έστειλε στον Παύλο Μυλωνά που ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους τελευταίους θεματοφύλακες των παραδοσιακών αξιών του ‘60, ίσως η τελευταία δεκαετία όπου τα πράγματα ήταν όπως έπρεπε: ο άντρας ήταν άντρακλας, η γυναίκα στην κουζίνα και η Εκκλησία στην εξουσία. And the rest is history. Η φάρσα που λέγαμε.

Fast forward στον Φεβρουάριο του 2025 και η ίδια... μαλακία ξανά μπροστά μας. Αυτή τη φορά έφαγαν δυο ώρες να συζητάνε στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής γιατί λέει στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ που εφάρμοσε το υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά φέτος και προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής τους παιδιού στο σχολείο, αναγράφονταν -σωστά μαντέψατε- οι όροι-μπαμπούλες “Γονέας 1” και “Γονέας 2”. Μάταια ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή προσπαθούσε να εξηγήσει στα τζιμάνια της Επιτροπής ότι οι όροι δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση των γονέων με τους μαθητές αλλά με το ποιος γονέας χρησιμοποίησε πρώτος το σύστημα και ήταν κάτι που αφορούσε εσωτερικά τα σχολεία. Επανέλαβε πολλές φορές πως η ταυτοποίηση των γονέων ως “πατέρας” και “μητέρα”, γινόταν κανονικά μέσω του συστήματος και πως το Υπουργείο δεν έχει καμία ατζέντα, πόσο μάλλον την τρισκατάρατη woke που τη βλέπουν ακόμα και στον ύπνο τους. Αλλά στ’ αλήθεια περιμένετε να δει χαΐρι αυτός ο τόπος όταν η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού(!) διαθέτει από Μυλωνά και Κάρουλλα μέχρι Αλέκο Πόλιμπιφ Τρυφωνίδη, Χρύσανθο Σαββίδη και το Τελευταίο Γνήσιο Ελληνορθόδοξο Αρσενικό Ανδρέα Θεμιστοκλέους;

Σημειώστε πως αυτή τη φορά δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες από γονείς, τουλάχιστον όχι πριν το αναδείξουν κάποια media και τα λαγωνικά της Επιτροπής Παιδείας, αλλά το ενέγραψαν βουλευτές της τελευταίας προκειμένου να κάνουν ντα το Υπουργείο Παιδείας για το νέο(;) του ατόπημα. To έψεξαν επίσης για τον Εικονικό Γονέα που δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να εγγράφει τα παιδιά των μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στο έδαφος της Δημοκρατίας (κάτι που εξόργισε τους ΕΛΑΜίτες - ίσως να είναι η λέξη “σχολείο” γενικά που προκαλεί το triggering) αλλά και η επιλογή(!) της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί προς... Θεού, μη τυχόν και δώσουμε σ’ αυτούς που δεν ασπάζονται ή δεν γουστάρουν τη θρησκεία ΣΑΣ την επιλογή, ξέρετε, να κάνουν κάτι πιο χρήσιμο ή παραγωγικό την ώρα του προσηλυτισμού. Ξέρετε πού άλλου δεν υπάρχει αυτή τη επιλογή; Σωστά μαντέψατε, στην Κύπρο του Περσικού, το Ιράν.

Οι όροι “Γονέας 1” και “Γονέας 2” χρησιμοποιούνται σε νομικά ή διοικητικά έγγραφα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών για να περιγράψουν τους γονείς ενός παιδιού με ουδέτερο τρόπο ως προς το φύλο. Οι όροι αυτοί αντικαθιστούν τις παραδοσιακές έννοιες της «μητέρας» και του «πατέρα», ώστε να καλύπτονται διαφορετικές οικογενειακές μορφές, όπως οικογένειες με δύο μητέρες, δύο πατέρες ή μη δυαδικούς (non-binary) γονείς. Στην Κύπρο συναντάμε και το “Γονέας/Κηδεμόνας” χωρίς διευκρίνιση για μητέρα/πατέρα γιατί πολύ απλά υπάρχουν παιδιά...

...που ζουν και με τους δύο βιολογικούς γονείς (μαμά, μπαμπάς)

...με γονείς του ίδιου φύλου

...που ζουν με ένα βιολογικό γονέα (όπου ο άλλος γονέας πιθανόν να εμπλέκεται στα θέματα παιδείας/υγείας του παιδιού μπορεί και όχι)

...που ζουν με μη-βιολογικούς γονείς που τα υιοθέτησαν ή με ανάδοχους (κηδεμόνες)

...που αποκτήθηκαν από τη μητέρα τους με άγνωστο δότη σπέρματος

...ορφανά από γονείς που μεγαλώνουν με άλλα συγγενικά πρόσωπα (κηδεμόνες) ή βρίσκονται σε ιδρύματα και στέγες υπό την ευθύνη του κράτους (που είναι ο κηδεμόνας)

...με μεταναστευτική βιογραφία που βρίσκονται κι αυτά υπό την κηδεμονία του κράτους και -ω τι έκπληξη!- πάνε σχολείο.

Να δούμε πόσες φορές ακόμα θα τονίσουμε τα προφανή και θα ξαναλέμε τα αυτονόητα. Και το κωμικοτραγικό: Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησαν από το Υπουργείο να μην τους υποτιμά τη... νοημοσύνη(!) λίγο πριν ξεδιπλώσουν τις θεωρίες τους για σκοτεινά σχέδια, σκοπιμότητες και... άλλες δυνάμεις. Ναι, τη νοημοσύνη τους.

Άτιμο brain drain με τι διάνοιες μας άφησες...

* Ο τίτλος προέρχεται φυσικά από τη διάσημη πλέον ατάκα του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, ο μόνος ίσως που λείπει από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής