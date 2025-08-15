Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα

Η λέξη «καλοκαίρι» είναι συνδεδεμένη με την παραλία, το κολύμπι αλλά και την ηλιοθεραπεία.

Παρόλα αυτά όμως, πολλά ατυχήματα μπορούν να συμβούν και καλό είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να σώσουν εμάς αλλά και τους γύρω μας.

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, μιλώντας στο ThemaOnline, περιέγραψε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, «το 2024 από 1.1.2024 μέχρι 1.8.2024 το σύνολο περιστατικών πνιγμών ήταν 37, ενώ φέτος από την 1.1.2025 μέχρι την 1.8.2025 τα περιστατικά πνιγμών έφτασαν τα 23, γεγονός που δείχνει πως η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη αλλά σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντίνου «είναι νωρίς να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί η χρονιά»

Τα πρώτα βήματα

-Αν κάποιος κινδυνεύει ξεκίνησε άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες ειδοποίησε τον Ναυαγοσώστη και κάλεσε άμεσα την Υπηρεσία Ασθενοφόρων 112 (22887171)

-Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου δώσε ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει και περίγραψε ακριβώς τι παρατηρείς στον πάσχοντα και τι έχει συμβεί

-Μην κλείσεις το τηλέφωνο και άκουσε με προσοχή της οδηγίες των λειτουργών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για παροχή τηλεφωνικών οδηγιών για Πρώτες Βοήθειες

-Τοποθέτησε το τηλέφωνο δίπλα σου σε ανοικτή ακρόαση για να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα για να μπορέσεις να παρέχεις την βοήθεια παράλληλα με τις οδηγίες

-Ενημέρωσε κάποιο άλλο από τους παρευρισκόμενους να βρίσκετε στην είσοδο της περιοχής για να καθοδηγήσει γρήγορα τα πλήρωμα του ασθενοφόρου προς τον πάσχοντα

-Ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν μακριά από τον πάσχοντα αφού η συγκέντρωση πληθυσμού γύρω από τον πάσχοντα επιβαρύνει την κατάσταση

Περίπτωση πνιγμού

Τα βήματα διάσωσης σε περίπτωση πνιγμού, σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντίνου είναι τα εξής:

- Μετακινούμε το πρόσωπο που κινδυνεύει: Βγάζουμε το άτομο έξω από το νερό.

- Γονατίζουμε δίπλα του, και ελέγχουμε αν το άτομο αναπνέει: Τοποθετούμε το αυτί σας δίπλα στο στόμα και τη μύτη του ατόμου και ελέγχουμε αν αισθανόμαστε αέρα στο μάγουλό μας Κοιτάζουμε, επίσης, να δούμε αν το στήθος του ατόμου κινείται «Βλέπω, Ακούω, Αισθάνομαι»

- Αν το άτομο δεν αναπνέει, ελέγχουμε τον σφυγμό του για 10 δευτερόλεπτα.

- Εάν υπάρχει ανταπόκριση είτε λεκτική, είτε με κίνηση μένουμε δίπλα του και βάζουμε το θύμα σε θέση ασφαλείας, καλούμε βοήθεια και επανεξετάζουμε την κατάστασή του

- Εάν δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, ο ασθενής είναι αναίσθητος ξεκινάμε το πρωτόκολλο της βασικής υποστήριξης της ζωής χορηγώντας αρχικά 5 εμφυσήσεις και στην συνέχεια ΚΑΡΠΑ 30:2 μέχρι και την άφιξη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Μεταξύ άλλων, Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, ανέφερε χαρακτηριστικά στο ThemaOnline ότι «το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη και δεν θα πρέπει κανένα να παιδάκι να μην γνωρίζει κολύμπι από πολύ μικρή νηπιακή ηλικία καθώς επίσης και κανένα παιδί δεν θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νερού χωρίς συνεχή επιτήρηση από τους γονείς του. Όταν λέμε επιτήρηση εννοούμε μαζί τους και όχι από απόσταση»

Tips για την ασφάλεια στην Παραλία

-Προτιμούμε να κολυμπούμε πάντα με παρέα η κοντά σε περιοχή που επιβλέπετε από Ναυαγοσώστες

-Κολυμπούμε 3-4 ώρες μετά το φαγητό προς αποφυγή εισροφησης σε περίπτωση πνιγμού

-Αποφυγή παρατεταμένης παραμονής σε παγωμένα νερά αφού μπορεί να προκληθούν μυϊκές -κράμπες

Μην απομακρύνεσαι από τα ρηχά. Κολύμπησε παράλληλα με την ακτή.

-Μην κάνεις επικίνδυνα παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια άλλων σε κίνδυνο.

-Αν κάποιος κινδυνεύει και δεν μπορείς να βοηθήσεις, ειδοποίησε τον Ναυαγοσώστη και κάλεσε άμεσα την Υπηρεσία Ασθενοφόρων 112 (22887171)

-Αν παρασύρεσαι στα βαθιά από κάποιο ρεύμα, κολύμπησε παράλληλα με την ακτογραμμή για να απεγκλωβιστείς και μετά κάθετα για να επιστρέψεις στην ακτή.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «για οτιδήποτε συμβεί είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας για να μπορούμε να βοηθήσουμε μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, αφού τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα για τη επιτυχή αναζωογόνηση του πάσχοντα»